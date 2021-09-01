Зеленский: "Мы не просим подарков – нам нужны возможности"
Во время визита в Штаты президент Украины Владимир Зеленский сказал, что нынешней поддержки со стороны НАТО мало, также отметил необходимость строить украинский современный флот, и для этого нужны возможности.
Источник: Зеленский во время презентации программы трансформации Украины в музее-усадьбе Джорджа Вашингтона недалеко от столицы США, цитирует Укринформ
Прямая речь: "Мы благодарны за поддержку Украины в бассейнах Черного и Азовского морей, в частности за проведение военных учений.
Люди видят поддержку со стороны НАТО и то, что мы не одни (в борьбе с российской агрессией). Такое присутствие важно на психологическом уровне, но достаточно ли этого? Нет!"
Детали: Страны Запада рассматривают вступление Украины в НАТО как стратегию, "а для нас это тактика", отметил он, подчеркнув актуальность этого вопроса.
"Нет времени на стратегию, – отметил Зеленский, – продолжается временная оккупация Крыма, где сосредоточено 80 тысяч военных Российской Федерации и десятки тысяч сосредоточено вдоль украинской границы".
"Наша стратегия – это тактика", – добавил он.
Президент подчеркнул, что Украине необходимо строить собственный современный флот. Для этого ей нужны партнеры с НАТО, а также стран Черноморского побережья.
"Мы не просим подарков – нам нужны возможности, доступ к дешевым кредитам", – подчеркнул президент. По его словам, для первой очереди построения флота нужно 15 млрд долларов.
Напомним:
- Зеленский будет находиться в Вашингтоне 31 августа и 1 сентября, после чего отправится в Калифорнию.
- Встреча Зеленского и Байдена состоится 1 сентября.