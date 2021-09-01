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Зеленский: "Мы не просим подарков – нам нужны возможности"

Среда, 1 сентября 2021, 04:14
Фото: ОП

Во время визита в Штаты президент Украины Владимир Зеленский сказал, что нынешней поддержки со стороны НАТО мало, также отметил необходимость строить украинский современный флот, и для этого нужны возможности.

Источник: Зеленский во время презентации программы трансформации Украины в музее-усадьбе Джорджа Вашингтона недалеко от столицы США, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Мы благодарны за поддержку Украины в бассейнах Черного и Азовского морей, в частности за проведение военных учений.

Люди видят поддержку со стороны НАТО и то, что мы не одни (в борьбе с российской агрессией). Такое присутствие важно на психологическом уровне, но достаточно ли этого? Нет!"

Детали: Страны Запада рассматривают вступление Украины в НАТО как стратегию, "а для нас это тактика", отметил он, подчеркнув актуальность этого вопроса.

"Нет времени на стратегию, – отметил Зеленский, – продолжается временная оккупация Крыма, где сосредоточено 80 тысяч военных Российской Федерации и десятки тысяч сосредоточено вдоль украинской границы".

"Наша стратегия – это тактика", – добавил он.

Президент подчеркнул, что Украине необходимо строить собственный современный флот. Для этого ей нужны партнеры с НАТО, а также стран Черноморского побережья.

"Мы не просим подарков – нам нужны возможности, доступ к дешевым кредитам", – подчеркнул президент. По его словам, для первой очереди построения флота нужно 15 млрд долларов.

Напомним:

Темы: ЗеленскийСША
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