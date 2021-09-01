Встреча Зеленского и Байдена: появились новые детали
Среда, 1 сентября 2021, 10:50
Двусторонняя встреча президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского состоится в 14:00 1 сентября в Овальном кабинете Белого дома.
Источник: публичное расписание президента США
Дословно: "14:00 (в 21:00 по украинскому времени – ред.). Президент примет участие в двусторонней встрече с многоуважаемым Владимиром Зеленским, президентом Украины".
Детали: О возможном совместном брифинге президентов после переговоров ничего не сообщается.
Далее в графике Байдена значится еженедельный экономический брифинг в 16:30.
Предыстория:
- Зеленским находится с рабочим визитом в США.
- Он уже представил План трансформации Украины в Вашингтоне.
- В рамках визита также планируется подписать документы по оборонному партнерству, проектам в области исследований, разработок, испытаний и оценки и сотрудничества в космической сфере.
Украинская правда