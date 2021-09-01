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Встреча Зеленского и Байдена: появились новые детали

Среда, 1 сентября 2021, 10:50
Фото ОПУ

Двусторонняя встреча президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского состоится в 14:00 1 сентября в Овальном кабинете Белого дома.

Источник: публичное расписание президента США

Дословно: "14:00 (в 21:00 по украинскому времени – ред.). Президент примет участие в двусторонней встрече с многоуважаемым Владимиром Зеленским, президентом Украины".

Детали: О возможном совместном брифинге президентов после переговоров ничего не сообщается.

Далее в графике Байдена значится еженедельный экономический брифинг в 16:30.

Предыстория:

  • Зеленским находится с рабочим визитом в США.
  • Он уже представил План трансформации Украины в Вашингтоне.
  • В рамках визита также планируется подписать документы по оборонному партнерству, проектам в области исследований, разработок, испытаний и оценки и сотрудничества в космической сфере.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийБайденСША
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