Встреча Зеленского и Байдена: появились новые детали

Двусторонняя встреча президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского состоится в 14:00 1 сентября в Овальном кабинете Белого дома.

Источник: публичное расписание президента США

Дословно: "14:00 (в 21:00 по украинскому времени – ред.). Президент примет участие в двусторонней встрече с многоуважаемым Владимиром Зеленским, президентом Украины".

Детали: О возможном совместном брифинге президентов после переговоров ничего не сообщается.

Далее в графике Байдена значится еженедельный экономический брифинг в 16:30.

Предыстория: