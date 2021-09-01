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Украинская сборная в восьмой день Паралимпиады завоевала 8 медалей

Среда, 1 сентября 2021, 18:29

Украинская сборная на Паралимпийских играх в Токио в восьмой день соревнований завоевала 2 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые медали.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Детали: "Золото" выиграли пловец Максим Крипак (плавание вольным стилем, дистанция 400 м) и атлетка Анастасия Москаленко (толкание ядра).

Стрелок Василий Ковальчук (пулевая стрельба из пневматической винтовки, микст, лежа на 10 м) и пловец Алексей Федина (плавание брассом на 100 м) завоевали серебряные награды.

Бронзовыми медалистами стали Ирина Щетник (пулевая стрельба из пневматической винтовки, микст, лежа на 10 м), теннисисты Иван Май и Лев Кац (настольный теннис), а также пловчихи Яна Бережная и Ярина Матло (плавание брассом на 100 м).

Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 августа по 9 сентября. Украинские спортсмены завоевали на них уже 75 наград - 17 золотых, 35 серебряных и 23 бронзовых. В общем медальном зачете украинская сборная занимает 6 место, по общему количество завоеванных наград – 4-ое.

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Темы: ПаралимпиадаУкраина
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