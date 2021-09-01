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Оккупанты 4 раза нарушили "тишину", потерь нет – штаб ООС

Среда, 1 сентября 2021, 18:38

С начала этих суток российские наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня, украинские военные отвечали на вражеские обстрелы.

Источник: штаб ООС

Детали: В частности, в направлении Золотого-4 российские оккупанты обстреляли позиции ВСУ из противотанковых ракетных комплексов.

Также у Авдеевки враг применял ручные противотанковые гранатометы и минометы 82-го калибра.

Вблизи Новозвановки вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, на Луганщине зафиксировано пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

На обстрелы российско-оккупационные войск наши защитники открывали огонь.

За текущие сутки боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона сообщила представителям Миссии ОБСЕ.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе
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