Оккупанты 4 раза нарушили "тишину", потерь нет – штаб ООС

С начала этих суток российские наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня, украинские военные отвечали на вражеские обстрелы.

Источник: штаб ООС

Детали: В частности, в направлении Золотого-4 российские оккупанты обстреляли позиции ВСУ из противотанковых ракетных комплексов.

Также у Авдеевки враг применял ручные противотанковые гранатометы и минометы 82-го калибра.

Вблизи Новозвановки вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, на Луганщине зафиксировано пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

На обстрелы российско-оккупационные войск наши защитники открывали огонь.

За текущие сутки боевых потерь среди военных Объединенных сил нет.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона сообщила представителям Миссии ОБСЕ.