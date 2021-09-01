Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленский передал Байдену список пленных: Как США могут помочь?

Среда, 1 сентября 2021, 21:39
Скриншот с трансляции встречи

Президент Украины Владимир Зеленский просит президента Соединенных Штатов Америки повлиять на Россию ради освобождения украинских пленных и политзаключенных; украинская делегация передала в Белый дом список из 450 человек.

Источник: выход к прессе президентов перед встречей в Вашингтоне, видео телеканала "Дом" и Newsmax.com

Прямая речь Зеленского: "Очень чувствительный вопрос. Мы сегодня утром передали Вашей команде, господин президент, список всех пленных Украины, мы их подготовили, эти списки – людей, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса, во временно оккупированном Крыму, в России, Москве.

Их около 450 человек. Какую роль, какую помощь могут оказать Соединенные Штаты?".

Детали: Также Зеленский сказал, что его в переговорах с Байденом интересует, в частности, какая роль может быть у США в плане привлечения их к урегулированию конфликта на Донбассе.

Этому предшествовало: Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова 30 августа сообщила, что президенту Владимиру Зеленскому готовили списки политзаключенных Кремля, пленных и пропавших без вести, чтобы он передал их Джо Байдену во время визита в США.

Почему это важно: Россия уже 7 лет преследует в Крыму сторонников единства полуострова с Украиной, запугивает обысками и бросает за решетку крымских татар и других активистов. На востоке Украины пророссийские боевики удерживают в плену патриотов Украины.

Россия является участницей переговоров в формате Трехсторонней контактной группы (Украина, РФ, ОБСЕ), именно там раньше договаривались о взаимном освобождении пленных. Однако в последнее время обмены тормозятся со стороны России и ее марионеток ОРДЛО.

Алена Рощенко, УП
Темы: ЗеленскийБайденСШАпленныеполитзаключенные
powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоЗеленский в Украинском доме в Вашингтоне вручил награды

"Не знаю, возникла ли химия" – Зеленский о встрече с Байденом

Зеленский и Байден вывели отношения США и Украины на новый уровень – Кулеба

США заявили Украине, что выступают против "Северного потока-2"

США предоставят Украине "Джавелины" – совместное заявление стран

видеоЗеленский передал Байдену список пленных: Как США могут помочь?

Все новости...
Зеленский
Байден надеется вновь посетить Украину – журналист
Началась встреча Зеленского и Байдена
Байден планирует подтвердить Зеленскому приверженность США евроатлантическим стремлениям Украины
Последние новости
07:28
На Паралимпиаде в Токио украинцы завоевали еще два "золота"
06:37
Covid в мире: США и Мексика – лидеры по суточной смертности
05:45
В России прекратил существование основанный Навальным ФБК
04:56
фотоЗеленский в Украинском доме в Вашингтоне вручил награды
04:05
Куба будет прививать детей от 2-х лет собственной вакциной
03:26
Байден "лично гарантирует" санкции против "Северного потока-2" в случае опасности для Украины – Зеленский
02:45
Встреча Зеленского и Байдена: "Много раз звучало слово Крым"
02:16
"Не знаю, возникла ли химия" – Зеленский о встрече с Байденом
01:15
Зеленский и Байден вывели отношения США и Украины на новый уровень – Кулеба
00:20
Оккупанты на Донбассе ранили украинского бойца
Все новости...