Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский передал Байдену список пленных: Как США могут помочь?

Среда, 1 сентября 2021, 21:39
Зеленский передал Байдену список пленных: Как США могут помочь?
Скриншот с трансляции встречи

Президент Украины Владимир Зеленский просит президента Соединенных Штатов Америки повлиять на Россию ради освобождения украинских пленных и политзаключенных; украинская делегация передала в Белый дом список из 450 человек.

Источник: выход к прессе президентов перед встречей в Вашингтоне, видео телеканала "Дом" и Newsmax.com

Прямая речь Зеленского: "Очень чувствительный вопрос. Мы сегодня утром передали Вашей команде, господин президент, список всех пленных Украины, мы их подготовили, эти списки – людей, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса, во временно оккупированном Крыму, в России, Москве.

Их около 450 человек. Какую роль, какую помощь могут оказать Соединенные Штаты?".

Детали: Также Зеленский сказал, что его в переговорах с Байденом интересует, в частности, какая роль может быть у США в плане привлечения их к урегулированию конфликта на Донбассе.

Этому предшествовало: Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова 30 августа сообщила, что президенту Владимиру Зеленскому готовили списки политзаключенных Кремля, пленных и пропавших без вести, чтобы он передал их Джо Байдену во время визита в США.

Почему это важно: Россия уже 7 лет преследует в Крыму сторонников единства полуострова с Украиной, запугивает обысками и бросает за решетку крымских татар и других активистов. На востоке Украины пророссийские боевики удерживают в плену патриотов Украины.

Россия является участницей переговоров в формате Трехсторонней контактной группы (Украина, РФ, ОБСЕ), именно там раньше договаривались о взаимном освобождении пленных. Однако в последнее время обмены тормозятся со стороны России и ее марионеток ОРДЛО.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЗеленскийБайденСШАпленныеполитзаключенные
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Весь мир заинтересован, чтобы работал "зерновой коридор"
Зеленский поблагодарил Байдена за новый пакет военной помощи
Зеленский приехал в Турцию: будет говорить с Эрдоганом
Последние новости
08:57
Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии
08:44
ФБР расследует угрозы судьям после исключения Трампа из праймериз в Колорадо
08:21
В Николаеве дрон попал в промпредприятие, под Одессой – в объект инфраструктуры
08:20
Украинские беженцы сталкиваются с визовой аферой в Британии
08:16
Минус 1 010 оккупантов, 37 ББМ и 1 корабль - потери России за сутки
07:45
Сербская оппозиция собрала новую демонстрацию в Белграде против фальсификации выборов
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
07:14
Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
Все новости...
Реклама: