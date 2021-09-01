Зеленский передал Байдену список пленных: Как США могут помочь?

Президент Украины Владимир Зеленский просит президента Соединенных Штатов Америки повлиять на Россию ради освобождения украинских пленных и политзаключенных; украинская делегация передала в Белый дом список из 450 человек.

Источник: выход к прессе президентов перед встречей в Вашингтоне, видео телеканала "Дом" и Newsmax.com

Прямая речь Зеленского: "Очень чувствительный вопрос. Мы сегодня утром передали Вашей команде, господин президент, список всех пленных Украины, мы их подготовили, эти списки – людей, которые находятся на временно оккупированных территориях Донбасса, во временно оккупированном Крыму, в России, Москве.

Их около 450 человек. Какую роль, какую помощь могут оказать Соединенные Штаты?".

Детали: Также Зеленский сказал, что его в переговорах с Байденом интересует, в частности, какая роль может быть у США в плане привлечения их к урегулированию конфликта на Донбассе.

Этому предшествовало: Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова 30 августа сообщила, что президенту Владимиру Зеленскому готовили списки политзаключенных Кремля, пленных и пропавших без вести, чтобы он передал их Джо Байдену во время визита в США.

Почему это важно: Россия уже 7 лет преследует в Крыму сторонников единства полуострова с Украиной, запугивает обысками и бросает за решетку крымских татар и других активистов. На востоке Украины пророссийские боевики удерживают в плену патриотов Украины.

Россия является участницей переговоров в формате Трехсторонней контактной группы (Украина, РФ, ОБСЕ), именно там раньше договаривались о взаимном освобождении пленных. Однако в последнее время обмены тормозятся со стороны России и ее марионеток ОРДЛО.