США и Украина в заявлении вспомнили о конкурсе на главу САП и защиту независимости НАБУ

Украинская сторона в совместном заявлении с США обещает немедленное избрание руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, защиту полномочий директора Национального антикоррупционного бюро и обеспечение прозрачного и надежного процесса отбора преемника.

Источник: заявление о партнерстве США и Украины, опубликованное на сайте Офиса президента

Дословно: "В то же время, Украина намерена развивать успешно созданную независимую антикоррупционную инфраструктуру для реализации жизненно важных инициатив, которые защищают независимость и улучшают эффективность этих институтов в искоренении коррупции и привлечении к ответственности коррумпированных лиц.

Эти шаги включают немедленное избрание нового Специализированного антикоррупционного прокурора в соответствии с лучшими международными практиками и принятия законодательства для защиты полномочий Директора Национального антикоррупционного бюро Украины, а также обеспечения прозрачного и надежного процесса отбора преемника".

Детали: В заявлении указывается, что Украина реализует реформаторскую повестку дня при поддержке США.

В тексте говорится о планах Украины реформировать свой судебный сектор в соответствии с лучшими международными практиками.

В то же время, США поддерживают эти стратегические инициативы.

Напомним: