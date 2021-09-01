США и Украина в заявлении вспомнили о конкурсе на главу САП и защиту независимости НАБУ
Украинская сторона в совместном заявлении с США обещает немедленное избрание руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, защиту полномочий директора Национального антикоррупционного бюро и обеспечение прозрачного и надежного процесса отбора преемника.
Источник: заявление о партнерстве США и Украины, опубликованное на сайте Офиса президента
Дословно: "В то же время, Украина намерена развивать успешно созданную независимую антикоррупционную инфраструктуру для реализации жизненно важных инициатив, которые защищают независимость и улучшают эффективность этих институтов в искоренении коррупции и привлечении к ответственности коррумпированных лиц.
Эти шаги включают немедленное избрание нового Специализированного антикоррупционного прокурора в соответствии с лучшими международными практиками и принятия законодательства для защиты полномочий Директора Национального антикоррупционного бюро Украины, а также обеспечения прозрачного и надежного процесса отбора преемника".
Детали: В заявлении указывается, что Украина реализует реформаторскую повестку дня при поддержке США.
В тексте говорится о планах Украины реформировать свой судебный сектор в соответствии с лучшими международными практиками.
В то же время, США поддерживают эти стратегические инициативы.
Напомним:
- Четверо членов комиссии по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) заявили о проблемах с конкурсом и попытках повлиять изнутри на его результаты и в связи с этим не исключают своего выхода из комиссии.
- Посольства ЕС и США в Украине прямо заявляли, что от прозрачности избрания нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры будет зависеть дальнейшая поддержка Украины.