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Члены комиссии по отбору главы САП пригрозили выйти из процесса из-за попыток повлиять на конкурс

Понедельник, 30 августа 2021, 16:16
Члены комиссии по отбору главы САП пригрозили выйти из процесса из-за попыток повлиять на конкурс

Четверо членов комиссии по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) заявили о проблемах с конкурсом и попытках повлиять изнутри на его результаты и в связи с этим не исключают своего выхода из комиссии.

Об этом говорится в письме членов конкурсной комиссии к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой, которое есть в распоряжении "Европейской правды".

Письмо, датированное 23 августа, прислали Роман Куйбида, Нона Цоцория, Драго Кос и Томас А. Файрстоун - представители совета прокуроров в комиссии. Всего комиссия по отбору кадров в САП состоит из 11 человек, еще семь представителей делегированы Верховной радой.

В письме отмечается, что оно направлено в дополнение к другому письму от 8 января, в котором члены уже выражали свое беспокойство из-за медленного продвижения работы комиссии.

"Как вы знаете, мы были назначены в комиссию примерно год назад. Однако новый специальный прокурор по борьбе с коррупцией до сих пор не назначен. Мы серьезно обеспокоены слухами о попытках кое-кого в правительстве повлиять на процесс, чтобы отдать предпочтение (или исключить) определенных кандидатов", - говорится в письме.

Куйбида, Цоцория, Кос и Файрстоун утверждают, что информация о попытках влияния поступила из нескольких независимых надежных источников, некоторые из них высказывались публично.

"Среди прочего, глава Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) недавно заявил, что, по его мнению, на этот процесс, возможно, могли негативно повлияли политические силы.

Эти утверждения также согласуются с некоторыми аспектами нашего собственного опыта работы с комиссией, включающего явно искусственные задержки, непонятные позиции некоторых членов комиссии по поводу добродетельности некоторых кандидатов, и то, что делается чрезмерный акцент на количестве кандидатов, которые должны пройти в финальный раунд, а не на их квалификации и, что самое важное, их добродетельности", - говорится в письме к Венедиктовой.

Куйбида, Цоцория, Кос и Файрстоун говорят, что могут пересмотреть свое участие в комиссии в связи с указанными обстоятельствами.

"Эти признаки ненадлежащего влияния заставили нас серьезно усомниться в том, можем ли мы продолжать участвовать в работе комиссии так, чтобы это соответствовало нашим обязательствам о справедливом и прозрачном процессе", - говорится в письме.

В то же время они готовы продолжить свое участие в работе комиссии, если будет обеспечена ее независимость.

"Несмотря на все проблемы, работа комиссии продвигается вперед и, как мы надеемся, близка к завершению. Мы надеемся, что все члены комиссии будут работать независимо и оперативно, чтобы завершить процесс отбора как можно быстрее.

Мы также надеемся, что вы поможете нам в обеспечении добродетели и независимости комиссии - факторов, которые мы считаем абсолютно необходимыми для нашего дальнейшего участия", - говорится в письме.

Прозрачное и соответствующее критериям избрания нового главы САП является одним из критериев так называемого механизма приостановлении безвиза со стороны Евросоюза.

Посольства ЕС и США в Украине прямо заявляли, что от прозрачности избрания нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры будет зависеть дальнейшая поддержка Украины.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Антикоррупционная прокуратураУкраинакоррупция
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