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Россия и Беларусь начали масштабные учения "Запад-2021" с участием 200 тысяч военных

Пятница, 10 сентября 2021, 12:04
Россия и Беларусь начали масштабные учения Запад-2021 с участием 200 тысяч военных

На территории России и Беларуси начались совместные масштабные военные учения "Запад-2021", которые продлятся до 16 сентября.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Учения будут проходить на девяти полигонах, расположенных на территории России, в акватории Балтийского моря, а также на пяти полигонах вооруженных сил Беларуси.

По официальным данным белорусских властей, на ее территории в учениях примут участие 2,5 тысячи российских военных, однако на Западе считают, что эти данные могут быть сильно занижены.

Всего в учениях принимают участие до 200 тысяч человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

Министерство обороны Беларуси ранее заявило, что учения будут базироваться на сценарии, когда две страны подвергаются нападению.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на прошлой неделе призвал Россию быть открытой в вопросе численности войск на учениях на фоне обеспокоенности в Польше, странах Балтии и Украины по поводу намерений Москвы.

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Темы: РосcияБеларусьвойнаВооруженные силы
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