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В Сирии взорвался российский военный автомобиль, погиб подполковник

Пятница, 10 сентября 2021, 12:48
В Сирии взорвался российский военный автомобиль, погиб подполковник
фото из соцсетей

Российский военнослужащий погиб в результате подрыва автомобиля в Сирии.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на информацию Минобороны РФ.

По версии российского ведомства, взрыв произошел в сирийской провинции Хомс 9 сентября, когда российская военная полиция вела рекогносцировку маршрута следования гуманитарной колонны.

Автомобиль подорвался на взрывном устройстве, установленном на обочине. Российский военный находился в кабине авто и получил тяжелые ранения, от которых скончался, несмотря на оказанную медицинскую помощь.

В соцсетях появились фото, на которых изображен автомобиль после взрыва. Также есть информация, что погибшим был военнослужащий в звании подполковника.

По официальным данным российских властей, за время военной операции в Сирии, которую Россия начала в 2015 году, погибли 112 военнослужащих.

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Темы: СирияРосcия
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