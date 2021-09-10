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Маркарова не исключает, что санкции остановят Северный поток-2

Пятница, 10 сентября 2021, 23:32
Маркарова не исключает, что санкции остановят Северный поток-2

Посол Украины в США Оксана Маркарова допускает, что, несмотря на фактическое завершение строительства российского газопровода "Северный поток-2", санкции еще могут остановить его.

Об этом она сказала в интервью Европейской правде.

"Я бы так не говорила", - отреагировала Оксана Маркарова на слова о том, что "Северный поток-2" остановить все же не удалось.

По её словам, санкции остаются важным инструментом, несмотря на то, что СП2 фактически достроен.

"Мы считаем, что "Северный поток" - это оружие. Наша точка зрения не изменилась. Более того, Соединенные Штаты считают, что "Северный поток" - это плохой поток. Второе: остаются санкции абсолютно на все российские компании, российские суда. Более того , мы постоянно предоставляем дополнительную информацию нашим партнерам и коллегам здесь, и дополнительные санкции каждые три месяца должны пересматриваться и накладываться... Даже если он будет на 100% достроен, есть еще другие вопросы - вопросы сертификации", - отметила Оксана Маркарова.

Она напомнила, что в заявлении Германии и США после визита в Вашингтон Ангелы Меркель отмечается, что Украина после запуска СП2 должна оставаться транзитным государством.

"Мы сейчас будем активно сотрудничать с двумя спецпредставителями (Германии и США - ред.), чтобы представить свою позицию и обсудить, что именно должно быть сделано для того, чтобы эти заявления имели также практическое наполнение. Конечно, это будет сложный вопрос - потому что Россия не для того строит "Северный поток", - добавила посол.

Как известно, российский газовый монополист "Газпром" заявил о завершении строительства трубопровода "Северный поток-2". Ранее сообщалось, что "Газпром" планирует начать подачу газа по "Северному потоку-2" с октября.

22 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что официальный Киев направил ноту Еврокомиссии и Германии с запросом о консультациях по "Северному потоку-2" после официального объявления о соглашении между Германией и США. Европейская комиссия направила ответ Киеву, заявив "о готовности продолжать постоянный диалог по вопросам, связанным с энергетикой".

Читайте подробнее: За кулисами газового поражения: как появилось и что изменит для Украины соглашение о Nord Stream 2

"Украинская правда" в Threads

Темы: МаркароваСШАСеверный поток-2
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