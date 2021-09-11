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Украину отделяют от ЕС "световые года" – президент Эстонии

Суббота, 11 сентября 2021, 13:26
Украину отделяют от ЕС световые года – президент Эстонии
фото: Европейская правда

Действующая президент Эстонии Керсти Кальюлайд повторила свои слова о том, что впереди у Украины еще много лет работы для приближения к членству в ЕС.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом она сказала во время форума YES-Brainstorming, комментируя свое заявление в интервью ЕвроПравде, что Украине для членства нужно еще с 20 лет работы.

"Все прогнозы базируются на предыдущем опыте", - пояснила она.

Керсти Кальюлайд напомнила, что для членства в ЕС Украина должна сначала выполнить Копенгагенские критерии, однако пока Киев - "на расстоянии нескольких световых лет" от их выполнения.

"К сожалению, за 5 лет я не увидела приближения Украины к выполнению Копенгагенских критериев", - добавила она.

Керсти Кальюлайд также вспомнила о проблемах эстонских инвесторов в Украине. "Есть компания, которая дошла до европейского правосудия, но ей это не помогло. А недавно я узнала о компании, которая приближалась к очень серьезному соглашению в Украине, но к ним пришел адвокат (не буду говорить, кого он представлял), и заявил, что для ускорения соглашения им надо поделиться частью своих акций", - рассказала она.

"Поэтому когда спрашивают, почему Украина до сих пор не в ЕС, то ответ, на мой взгляд, очевидна", - резюмировала президент.

Вместе с тем, Керсти Кальюлайд уверяет, что всегда была поклонницей членства в ЕС таких стран, как Украина, Грузия или Молдова.

"Много лет я говорила вашим олигархам: приближение к ЕС увеличит стоимость ваших активов. К сожалению, мне не удалось достучаться до них - поэтому я пользуюсь возможностью еще раз повторить это. Возможно, однажды произойдет чудо и они услышат этот месседж - тогда Украина начнет приближаться к ЕС", - добавила президент Эстонии.

Напомним, в интервью ЕвроПравде Керсти Кальюлайд сказала также, что Украина не сможет стать членом НАТО, пока не вернет все оккупированные территории. Полный текст интервью читайте по ссылке.

С октября Керсти Кальюлайд на должности президента Эстонии заменит 63-летний Алар Карис, который перед этим возглавлял Национальный музей Эстонии.

Читайте также о том, почему Керсти Кальюлайд была самым популярным кандидатом, однако не была переизбрана: Эстонский казус: почему у популярного президента не было шансов на переизбрание.

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Темы: ЭстонияЕС
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