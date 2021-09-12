Китай "покупает" влияние в Центральной и Восточной Европе – исследование

Китай увеличивает свое экономическое присутствие в Центральной и Восточной Европе, становясь крупнейшим торговым партнером региона и влияя на политику.

Источник: "Радио Свобода" со ссылкой на отчет болгарского Центра исследований демократии

Детали: Исследование показывает, что все большее экономическое присутствие Пекина в Центральной и Восточной Европе в течение последнего десятилетия совпало со снижением юридических и управленческих стандартов и вызвало беспокойство относительно состояния окружающей среды и рост уровня задолженности в регионе.

Влиятельное присутствие Китая сделали возможным приток грантов, займов, экономических уступок, поступлений в капитал местных компаний или выкупа их за время с 2009 года на сумму, по оценкам, в 14 миллиардов долларов, а также вложения в инфраструктурные, энергетические и телекоммуникационные проекты, которые уже осуществляются или ждут осуществление на оцениваемую сумму в 50 млрд долларов.

Исследование также показывают, что чем больше страна финансово привязывается к Китаю и чем выше становится доля китайских инвестиций в ее валовом внутреннем продукте, "тем больше вероятность", что Китай будет злоупотреблять проблемами с верховенством права в свою пользу, чтобы расширить "свое экономическое и политическое влияние".

"Это порочный круг, в котором авторитарные режимы, такие, как Китай, злоупотребляют юридическими дырками и коррумпированными привычками для расширения своего влияния на местах", – говорит Мартин Владимиров, один из авторов отчета, который руководит энергетической и климатической программой Центра исследований демократии.

"Такие сети дают возможность для большего притока капитала, а это приводит к большему упадку. Данные свидетельствуют об очень сильной взаимозависимости между притоком китайских денег и снижением качества управления", – добавляет он.

Уровень этой взаимосвязи измеряют по созданному этим исследовательским центром "Индексу китайской экономической силы", который направлен на то, чтобы показать полный объем экономического влияния Китая.

Экономический рост в исследуемом регионе неравный, большая часть расширения влияния Пекина приходится на Чехию, Венгрию и страны Западных Балкан, прежде всего Боснию и Герцеговину и Сербию.

По данным отчета, Босния и Герцеговина, Венгрия, Черногория и Сербия показали наибольший упадок в исследуемых категориях в связи с ростом китайских инвестиций, по условиям которых поддерживаемые Пекином компании получают налоговые исключения, возможности обходить требования местных законов о труде и другие разновидности льгот.

В отчете добавлено, что на Западных Балканах особенно "местные компании в регионе с тесными связями с властью прямо выступали за воплощение проектов" из Китая, причем многие из этих местных бизнесов имели значительную коммерческую заинтересованность действовать "как мост между Китаем и правительствами этих стран".

"Все эти виды деятельности формально легальны, а общий результат заключается в том, что правительственные институты уже не регулируют деятельность китайских компаний, и эти институты перестают служить общественным интересам и вместо этого помогают частным интересам в виде политически связанных конгломератов или местных олигархов", – говорит Владимиров.

Присутствие Китая в Центральной и Восточной Европе нарастает, особенно на Балканах, где Пекин в последние годы инвестировал миллиарды долларов и усилил беспокойство в западных политических кругах по поводу того, что этот регион становится финансово зависимым от Пекина.

Сербия является примечательным примером этого, говорится в исследовании. Она превратилась в витрину различных китайских инициатив – от технологий телекоммуникаций и слежения до здравоохранения во время коронавирусной пандемии, – которые могут перенимать и соседние страны.

Китайские инвестиции в добычу угля и увеличение углеродных выбросов могут также помешать странам Западных Балкан вступить в Евросоюз, предостерегают исследователи.