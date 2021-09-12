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Чехия по запросу Украины задержала участника оккупации Крыма

Воскресенье, 12 сентября 2021, 16:29

В аэропорту Праги по международному ордеру на арест, выданному по запросу Украины, был задержан гражданин РФ Александра Франчетти.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Свобода", об этом сначала сообщили представители российской власти в аннексирована Крыму, а впоследствии - подтвердили в чешской полиции.

В 2014 году Франчетти активно участвовал в аннексии Крыма. Как ранее отмечали СМИ, еще за несколько дней до начала российской операции по аннексии полуострова он группировки "Северный ветер", которое отвечало за охрану линий электропередач, газопровода, а также выявление неких "экстремистских групп".

Сам Франчетти рассказал, что эта группировка взаимодействовало с командованием Военно-морского флота РФ.

Сейчас Франчетти постоянно живет в Праге, где работает тренером по фитнесу. В 2019 году Чешское радио со ссылкой на источники сообщало, что Франчетти попал в поле зрения чешской контрразведки.

Напомним, на этой неделе в Чехии было приговорено к 20-летнему тюремному заключению двух чехов, которые принимали участие в боевых действиях на востоке Украины на стороне сепаратистов.

Темы: ЧехияКрым
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