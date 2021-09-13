В Германии подтвердили получение документов для сертификации "Северного потока-2"

Федеральное агентство по сетям Германии (Bundesnetzagentur) подтвердило, что получило все необходимые документы для начала процесса сертификации газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW

Процесс сертификации должен быть завершен в течение четырех месяцев, начиная с 8 сентября. Немецкое агентство по сетям в частности должно убедиться, что газопровод не нарушает Газовую директиву ЕС.

После завершения сертификации газопровода агентство направит проект решения по сертификации в Европейскую комиссию, которая, в свою очередь, должна предоставить вердикт по вводу в эксплуатацию "Северного потока-2" в течение двух месяцев после получения документов.

При некоторых условиях период рассмотрения в ЕК может быть продлен еще на два дополнительных месяца. После этого Bundesnetzagentur должна будет учесть позицию ЕК по газопроводу.

Если во время ввода в эксплуатацию газопровода сертификата от Bundesnetzagentur не будет, это может привести к штрафам. Решение о введении газопровода в эксплуатацию принимают другие ведомства.

Как известно, российский газовый монополист "Газпром" заявил о завершении строительства трубопровода "Северный поток-2".

Ранее сообщалось, что "Газпром" хочет начать подачу природного газа по "Северному потоку-2" уже в октябре.

22 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что официальный Киев направил ноту Еврокомиссии и Германии с запросом о консультациях по "Северному потоку-2" после официального объявления о соглашении между Германией и США. Европейская комиссия направила ответ Киеву, заявив "о готовности продолжать постоянный диалог по вопросам, связанным с энергетикой".

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