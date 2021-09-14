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На "Укрзализныце" разоблачили новую схему: могла привести к авариям поездов

Вторник, 14 сентября 2021, 15:42
На Укрзализныце разоблачили новую схему: могла привести к авариям поездов
Некачественные рельсовые прокладки (Фото СБУ)

Правоохранители разоблачили схему закупки некачественной продукции для Укрзализныци более чем на 25 млн гривен – использование этих материалов на путях могло привести к авариям поездов.

Источник: Киевская городская прокуратура, СБУ

Детали: По данным следствия, служащие Регионального филиала "Юго-Западная железная дорога" организовали схему получения денег на закупке прокладок для рельсовых путей.

Для реализации схемы они привлекли столичную фирму, которая в 2020-21 годах продала госпредприятию партию резиновых прокладок для путей.

Отмечается, что закупку проводили в обход установленной процедуры и без надлежащего контроля качества товара.

Прокладки изготавливали из дешевых и некачественных материалов, но продавали их по ценам высококачественной продукции, за которую "Укрзализныця" перечислила более 25 млн грн.

 
Вагон с некачественной продукцией
Фото сбу

По данным СБУ, часть из этих средств злоумышленники вывели в тень.

Во время обысков правоохранители выявили финансовые документы с доказательствами противоправной деятельности, а также вероятно поддельные документы контроля качества и использования приобретенных запчастей.

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК.

На изъятую продукцию наложили арест.

Готовится сообщение о подозрении лицам, причастным к совершению уголовного преступления.

Украинская правда

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Темы: прокуратураУкрзализныцяСБУ
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