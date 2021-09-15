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КНДР осуществила запуск баллистических ракет второй раз за год

Среда, 15 сентября 2021, 08:41

Северная Корея в среду осуществила запуск двух баллистических ракет в Японское море, заявили в объединенном генштабе Южной Кореи.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на южнокорейское агентство Yonhap.

Ракеты неопределенного типа были выпущены 15 сентября после обеда по местному времени. Разведка Южной Кореи и США выясняет детали запуска, сообщили в ведомстве.

"Наши военные сохраняют полную готовность, в тесном сотрудничестве с США", - добавили в сообщении.

Подробная информация - о том, куда именно попали ракеты и какой была их дальность - пока не сообщается.

Япония также сообщила, что заметила запуск и что это может быть баллистическая ракета, пишет BBC. Премьер Японии Йосихиде Суга осудил запуск и заявил, что это подрывает мир и безопасность в регионе.

Этот второй запуск баллистических ракет КНДР за 2021 год, и пятый запуск из тех, о которых известно, если принимать во внимание также крылатые ракеты.

Резолюции Совета безопасности ООН запрещают КНДР осуществлять пуски баллистических ракет.

Напомним, в понедельник Северная Корея заявила об успешных испытаниях "крылатой ракеты нового типа", которая потенциально могла бы попадать в цели на территории Японии.

В последние недели Пхеньян повышает напряжение. В прошлом месяце КНДР заявила о "кризисе безопасности", реагируя на военные учения Южной Кореи и США.

Также есть признаки того, что КНДР снова запускает ядерный реактор в Йонбёне.

Темы: КНДРоружие
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