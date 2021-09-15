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Послы G7 ожидают от Украины дальнейшей борьбы с коррупцией в сфере инфраструктуры

Среда, 15 сентября 2021, 13:06

Послы G7 на встрече с министром инфраструктуры Александром Кубраковым выразили ожидания по поводу воплощения лучших международных практик, в частности в области борьбы с коррупцией, в рамках реформы сектора.

Об этом говорится в Twitter британского председательства в группе послов G7 по поддержке реформ в Украине, сообщает "Европейская правда".

Отмечается, что послы G7 услышали от министра Кубракова о планах реформ и развития инфраструктуры в Украине.

Послы обозначили свою поддержку реформ, повышающих прозрачность и эффективность, в частности внедрение корпоративного управления в соответствии с международными стандартами.

Они отметили, что страны G7 являются главными инвесторами в секторе и продолжат оказывать значительную практическую поддержку таким реформам.

"Дальнейшая работа по внедрению наилучших международных практик, в частности в области борьбы с коррупцией, поможет привлечь больше иностранных инвестиций в Украину", - говорится в заявлении дипломатов.

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Темы: G7коррупция
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