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Двое граждан Украины погибли в ДТП в Польше

Четверг, 16 сентября 2021, 15:21
ФОТО: RADIO VICTORIA "MIĘDZY ŁODZIĄ A WARSZAWĄ"

В результате ДТП в среду в населенном пункте Немгловы Лодзинского воеводства в центре Польши погибли двое граждан Украины.

Об этом в комментарии "Укринформу" сообщила представительница полиции города Рава Мазовецка Малгожата Левандовска, пишет "Европейская правда".

По ее словам, инцидент произошел после 14:00 по местному времени. На дороге местного значения №707 столкнулись микроавтобус Volkswagen Transporter и грузовик Man с прицепом.

В результате столкновения на месте погибли трое мужчин, которые находились в микроавтобусе, в том числе 39-летний украинец.

Через несколько часов врачи зафиксировали смерть другого 37-летнего украинца.

"Сейчас идет следствие под надзором прокуратуры. Мы ожидаем заключения экспертов по делу ДТП", - сообщила Левандовская.

Она добавила, что причины аварии пока не установлены.

Полицейская сообщила, что все погибшие работали в одной из строительных фирм из Томашува-Мазовецкого Лодзинского воеводства.

По информации полиции, водитель грузовика был трезв.

Темы: ДТППольша
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