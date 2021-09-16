Лавров живет за счет олигарха и везде катает любовницу с ее родней – расследование

Российские журналисты утверждают, что у министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова почти 20 лет есть любовница, которая влияет на дела МИДа РФ, а сам чиновник живет за счет олигарха Олега Дерипаски.

Источник: расследование "Важные Истории", сайт опозиционера Алексея Навального

Детали: Утверждается, что у министра иностранных дел России уже почти 20 лет есть любовница, которую все в МИДе воспринимают как его единственную жену.

Любовница Лаврова, как утверждают источники, имеет большое влияние в МИДе РФ и из-за нее даже уволили нескольких чиновников. При этом женщина занимается актерством и работает в киноиндустрии.

Женщину зовут Светлана Полякова, у нее большой автопарк и много недвижимости, а падчерица Лаврова – Полина Полякова приобрела элитную недвижимость в Лондоне за 4,4 млн фунтов, когда ей был 21 год.

Родственники секретной семьи, которых также пристроил Лавров скриншот

Журналисты также сообщили, что Полякова и ее дочь, а также предполагаемая теща Лаврова часто сопровождают его во время международных официальных визитов за рубеж.

У женщин нет должностей в МИДе РФ, однако они путешествуют з российской делегацией за государственный счет и указывают целью своих визитов дипломатические встречи.

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Кроме того, тайная семья Лаврова постоянно отдыхает на виллах и яхтах Дерипаски за границей и в России.

Расследователи считают, что Лавров лоббирует интересы Дерипаски во власти. В частности, он помогал Дерипаске получить американскую визу.

Также он решал бизнес-вопросы Дерипаски в Гвинее, где у олигарха есть производство, а на Ямайке он добился инвестиций глинозема для компании "Русал".

Санкции Запада против компаний Дерипаски Лавров называет "русофобией, похожей на геноцид".