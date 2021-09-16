Литва до конца года установит на границе с Беларусью забор с колючей проволокой длиной 100 км

Власти Литвы до конца года установит на границе с Беларусью забор с колючей проволокой длиной 100 километров.

Об этом заявила премьер-министр Ингрида Шимоните, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

"В этом году на границе Литвы с Беларусью может быть проложено 100 км колючей проволоки. Это участок с наибольшим риском, он составляет около 100 км и создает наибольшее напряжение для наших служб по контролю за границами", - сказала Шимоните.

Министр внутренних дел Агне Билотайте добавила, что ведутся переговоры с Министерством обороны о выделении дополнительных сил для этой работы.

В связи со стремительным ростом нелегальной миграции на границе с Беларусью Литва решила построить барьер из проволоки на участке границы протяженностью в 502 км. У Литвы в целом 678,82 км общей границы с Беларусью.

Напомним, Украина доставила Литве третью и последнюю часть гуманитарной помощи для потребностей балтийского государства в сфере безопасности.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. мигрантов, преимущественно из Ирака. Руководство Литвы называет потоки нелегальной миграции гибридной агрессией белорусского режима.