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В Вене начинается суд по делу "курорта-рассадника" коронавируса

Пятница, 17 сентября 2021, 09:40
Курорт Ишгль, фото из открытых источников

В пятницу 17 сентября в Вене начинается судебный процесс по делу тирольского горнолыжного курорта Ишгль - одного из основных источников распространения COVID-19 в Европе во время первой волны в прошлом году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Около 6000 человек из 45 стран мира утверждают, что они или их близкие заразились именно в Ишгле и 32 человека в итоге умерли, и обвиняют местные власти, которая вовремя не осознала угрозу вируса.

В деле фигурируют пять должностных лиц, среди которых и мэр Ишгля Вернер Курц. Их обвиняют в том, что они поставили под угрозу жизни людей в связи с инфекционным заболеванием. Следствие по делу завершили в июне.

Рассмотрение начнется по иску гражданки Австрии Сиглинд Шопф, чей 72-летний муж после отдыха в Ишгле, куда ездил каждую зиму почти 50 лет, умер от осложнений коронавируса. Она требует от государства компенсацию в размере 100 тысяч евро.

Ее адвокат считает, что местная власть допустила ряд серьезных промахов, которые привели к массовым заражениям. Так, указывает он, на курорте проигнорировали первый сигнал тревоги из Исландии 5 марта, где выяснилось, что туристы вернулись из Тироля больными.

"Уже 8 марта было четко ясно, что среди персонала курорта есть зараженные коронавирусом. Но реакция была слишком слабой, слишком медленной и запоздалой - в кабины подъемников продолжали запускать людей на максимальную вместимость, массовые гуляния по вечерам продолжались как обычно".

Истцы считают также, что решение канцлера Себастьяна Курца о местном локдауне и немедленном выезде туристов из Ишгля спровоцировало дополнительную волну заражений. "Мы хотим, чтобы Австрия признала свою ответственность - но пока ни одного сигнала об этом нет", - комментирует адвокат.

Согласно независимому отчету, опубликованному в октябре, местные власти действовали медленно и нескоординировано. Мало того, что подъемники были остановлены на день позже - о принятых мерах людей плохо информировали.

Темы: АвстрияэпидемиякарантинCovid-2019суд
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