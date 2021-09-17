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Украинец выиграл "золото" на чемпионате мира по скалолазанию в России

Пятница, 17 сентября 2021, 13:23
Сриншот из видео

Украинец Даниил Болдырев выиграл "золото" на чемпионате мира по скалолазанию, который проходит в России.

Источник: Общественное

Детали: Болдырев победил в дисциплине скорость.

Для украинского спортсмена это уже второй титул чемпиона мира в карьере. Впервые он победил на мировом первенстве в 2014 году, где установил мировой рекорд.

На прошлом чемпионате 2019 года Болдырев занял четвертое место.

В целом это 22-я медаль Украины за всю историю участия в чемпионатах мира и 11-е "золото".

Сообщается, что на Олимпиаде-2024 в Париже скоростное скалолазание дебютирует в программе Олимпийских игр. Болдырев заявил, что хочет участвовать в этих соревнованиях.

Темы: спорт
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