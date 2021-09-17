Украинец выиграл "золото" на чемпионате мира по скалолазанию в России

Украинец Даниил Болдырев выиграл "золото" на чемпионате мира по скалолазанию, который проходит в России.

Источник: Общественное

Детали: Болдырев победил в дисциплине скорость.

What a race! 💨



Ukraine's Danyil Boldyrev secures gold at the @ifsclimbing World Championships in Moscow!



Follow the Speed Finals on https://t.co/RG08DMKMzK! #MoscowWCH pic.twitter.com/IFP5svIfMF — Olympics (@Olympics) September 16, 2021

Для украинского спортсмена это уже второй титул чемпиона мира в карьере. Впервые он победил на мировом первенстве в 2014 году, где установил мировой рекорд.

На прошлом чемпионате 2019 года Болдырев занял четвертое место.

В целом это 22-я медаль Украины за всю историю участия в чемпионатах мира и 11-е "золото".

Сообщается, что на Олимпиаде-2024 в Париже скоростное скалолазание дебютирует в программе Олимпийских игр. Болдырев заявил, что хочет участвовать в этих соревнованиях.