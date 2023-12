Украинец выиграл "золото" на чемпионате мира по скалолазанию в России

Украинец Даниил Болдырев выиграл "золото" на чемпионате мира по скалолазанию, который проходит в России.

Источник: Общественное

Детали: Болдырев победил в дисциплине скорость.

What a race! 💨



Ukraine's Danyil Boldyrev secures gold at the @ifsclimbing World Championships in Moscow!



Ukraine's Danyil Boldyrev secures gold at the @ifsclimbing World Championships in Moscow!