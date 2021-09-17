Українець виграв "золото" на чемпіонаті світу зі скелелазіння в Росії
Українець Даниїл Болдирєв здобув "золото" на чемпіонаті світу зі скелелазіння, який проходить у Росії.
Джерело: Суспільне
Деталі: Болдирєв переміг у дисципліні швидкість.
What a race! 💨
Ukraine's Danyil Boldyrev secures gold at the @ifsclimbing World Championships in Moscow!
Follow the Speed Finals on https://t.co/RG08DMKMzK! #MoscowWCH pic.twitter.com/IFP5svIfMF
— Olympics (@Olympics) September 16, 2021
Для українського спортсмена це вже другий титул чемпіона світу в кар'єрі. Уперше він переміг на світовій першості в 2014 році, де встановив світовий рекорд.
На минулому чемпіонаті 2019 року Болдирєв посів четверте місце.
Загалом це 22-га медаль України за історію участі в чемпіонатах світу та 11-те "золото".
Повідомляється, що на Олімпіаді-2024 в Парижі швидкісне скелелазіння дебютуватиме у програмі Олімпійських ігор. Болдирєв заявив, що хоче брати участь у цих змаганнях.