Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Українець виграв "золото" на чемпіонаті світу зі скелелазіння в Росії

П'ятниця, 17 вересня 2021, 13:23
Українець виграв золото на чемпіонаті світу зі скелелазіння в Росії
Скриншот з відео

Українець Даниїл Болдирєв здобув "золото" на чемпіонаті світу зі скелелазіння, який проходить у Росії.

Джерело: Суспільне

Деталі: Болдирєв переміг у дисципліні швидкість. 

Для українського спортсмена це вже другий титул чемпіона світу в кар'єрі. Уперше він переміг на світовій першості в 2014 році, де встановив світовий рекорд.

На минулому чемпіонаті 2019 року Болдирєв посів четверте місце.

Загалом це 22-га медаль України за історію участі в чемпіонатах світу та 11-те "золото".

Повідомляється, що на Олімпіаді-2024 в Парижі швидкісне скелелазіння дебютуватиме у програмі Олімпійських ігор. Болдирєв заявив, що хоче брати участь у цих змаганнях.

"Українська правда" у Threads

Теми: спорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Усі новини...
спорт
Світоліна обіграла білоруску і вдруге в кар'єрі вийшла в чвертьфінал Вімблдону
Жіноча збірна України з волейболу вдруге в історії виграла Золоту Євролігу
Родинна фірма Сергія Бубки продає пальне окупантам – ЗМІ
Останні новини
13:03
Помер емір Кувейту
12:49
фотоПоліція Києва відкрила справу за фактом знищення дуба, посадженого у пам'ять про Романа Ратушного
12:45
США стверджують, що є спосіб конфіскації російських активів на користь України – ЗМІ
12:31
У США регулятор виявив порушення на заводі Moderna: як це пов'язано з вакцинами
12:27
Блокада кордону: в’їзду з Польщі до України чекають 2400 вантажівок
12:15
Мер Лондона відмовив Кличку в наданні автівок, які здали на брухт
11:59
Фінляндія вилучила спільні з Росією потяги
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
11:16
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
Усі новини...
Реклама: