Українець виграв "золото" на чемпіонаті світу зі скелелазіння в Росії

Українець Даниїл Болдирєв здобув "золото" на чемпіонаті світу зі скелелазіння, який проходить у Росії.

Джерело: Суспільне

Деталі: Болдирєв переміг у дисципліні швидкість.

What a race! 💨



Ukraine's Danyil Boldyrev secures gold at the @ifsclimbing World Championships in Moscow!



Follow the Speed Finals on https://t.co/RG08DMKMzK! #MoscowWCH pic.twitter.com/IFP5svIfMF