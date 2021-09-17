Українець виграв "золото" на чемпіонаті світу зі скелелазіння в Росії

Українець Даниїл Болдирєв здобув "золото" на чемпіонаті світу зі скелелазіння, який проходить у Росії.

Джерело: Суспільне

Деталі: Болдирєв переміг у дисципліні швидкість.

What a race! 💨



Ukraine's Danyil Boldyrev secures gold at the @ifsclimbing World Championships in Moscow!



Follow the Speed Finals on https://t.co/RG08DMKMzK! #MoscowWCH pic.twitter.com/IFP5svIfMF — Olympics (@Olympics) September 16, 2021

Для українського спортсмена це вже другий титул чемпіона світу в кар'єрі. Уперше він переміг на світовій першості в 2014 році, де встановив світовий рекорд.

На минулому чемпіонаті 2019 року Болдирєв посів четверте місце.

Загалом це 22-га медаль України за історію участі в чемпіонатах світу та 11-те "золото".

Повідомляється, що на Олімпіаді-2024 в Парижі швидкісне скелелазіння дебютуватиме у програмі Олімпійських ігор. Болдирєв заявив, що хоче брати участь у цих змаганнях.