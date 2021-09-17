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Украина и Азербайджан договорились об увеличении квоты разрешений на перевозку

Пятница, 17 сентября 2021, 18:28

Украина и Азербайджан достигли договоренности о получении украинскими перевозчиками дополнительных разрешений на текущий год и увеличении квоты на 2022 год.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Министерства инфраструктуры.

В 2021 году украинская сторона получит дополнительно 850 универсальных разрешений и 150 для перевозок в/из третьих стран.

На 2022 год на 45% увеличена квота универсальных разрешений - до 3200, и на 27% разрешений для перевозок в/из третьих стран - до 1400.

В министерстве отметили, что украинские перевозчики получат увеличенную квоту разрешений Азербайджана впервые за последние 10 лет.

Азербайджанская сторона также сообщила, что в случае, когда товар с третьей страны не растаможивается, а только перегружается на территории Украины, контролирующие органы будут требовать разрешения в/из третьих стран.

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Темы: УкраинаАзербайджанавиа
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