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На протесте медиков у канцелярии премьера Польши раздался похожий на выстрел звук: есть погибший

Суббота, 18 сентября 2021, 16:27

В варшавской больницы в субботу умер человек, который ранее в этот день покалечил себя в протестном городке медиков у канцелярии премьер-министра.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.pl.

Инцидент произошел в 10.20 с пожилым мужчиной в возрасте 70 лет во время пресс-конференции медиков. Раздался звук, напоминающий выстрел, в результате медики прекратили свое выступление.

Выяснилось, что мужчина старшего возраста нанес себе вред. Его госпитализировали с травмами лица, однако в больнице он скончался от полученных ранений.

Полиция заявила, что не имеет подтверждения того, что это был выстрел из пистолета. Могла быть использована петарда или иной предмет. Эта информация расследуется.

Портал tvp.info пишет, что мужчина, придя на акцию протеста, поджег петарду и положил ее себе в рот.

По неофициальной информации RMF FM, пожилой мужчина - военный на пенсии, он не связан с протестом медиков.

Полиция якобы нашла у него прощальное письмо. Мужчина написал в нем, среди прочего, что это был его протест против забастовки медиков, которая, по его мнению, является политической.

Протестный городок медиков, так называемый "белый городок", был создан 11 сентября после общенациональной субботней демонстрации медицинских работников. Палатки и стенды расположены у канцелярии премьер-министра в Варшаве. Медики имеют 8 главных требований, среди которых - увеличение заработной платы.

Темы: взрывПольшамитинги
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