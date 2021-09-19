Украинские ученые установили возраст кита, скелет которого нашли в Антарктиде

Ученым Национального антарктического научного центра (НАНЦ) удалось выяснить возраст кита, остатки которого лежат на острове Расмуссен, недалеко украинской антарктической станции "Академик Вернадский".

Источник: сообщение НАНЦ в Facebook

Дословно: "Наконец-то ученые НАНЦ получили результаты радиоуглеродного анализа образцов, сделанного в лаборатории в Познани, Польша. Благодаря этому исследованию был определен возраст остатков кита - он составляет 1350 лет (плюс/минус 30 лет)".

Детали: В публикации говорится, что морское млекопитающее умерло в седьмом веке - "в эпоху викингов и цивилизации майя, за три столетия до княгини Ольги и князя Владимира".

Относительно вида, то ученые определили, что это синий кит - самый большой кит и вообще самое большое животное в мире.

По длине челюсти установлено, что этот кит был длиной не менее 26 метров. Он принадлежал к южному (антарктическому) подвиду - это самый крупный подвид среди синих китов.

Ученые отмечают, что это открытие имеет большое значение, поскольку в целом в музеях мира есть лишь несколько десятков скелетов синих китов, и большинство из них принадлежат другому подвиду.

Последующие исследования остатков кита будут включать генетический анализ, который позволит найти новые сведения об эволюции синих китов и демографии их древних, ныне уничтоженных стад.

Фото Александра Ярового

Фото Александра Ярового

Справка: В результате китобойного промысла до 1960-х годов синий кит был почти полностью истреблен. С 1963 года вид находится под охраной, но из-за незаконного (в частности, советского и японского) промысла восстановления популяции не произошло. К середине 1980-х, по данным международной китобойной комиссии, в мире оставалось не более 200-1400 особей.

Перед эпохой промысла антарктический синий кит был одним из самых многочисленных - популяция составляла 250-300 тыс. особей.

Для ученых важно понять, какими были киты до такого кровавого и смертельного вмешательства человека в их жизни. Сейчас несмотря на все природоохранные мероприятия, антарктический синий кит все равно остается очень редким - его численность составляет 1,6-3 тыс. особей.

Для восстановления популяции надо как минимум 200 лет, при условии, что не возникнет других угроз.