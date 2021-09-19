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Совет Европы призвал Турцию освободить политических заключенных или будут санкции

Воскресенье, 19 сентября 2021, 16:35

Комитет министров Совета Европы призвал Турцию к освобождению правозащитника Османа Кавалы и курдского политика Селахаттина Демирташа, предоставив Анкаре крайний срок, прежде чем вводить санкции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Balkan Insight.

Комитет министров повторил, что Кавала и Демирташ не были освобождены из тюрем в Турции, несмотря на постановления Европейского суда по правам человека, который требовал этого.

"Комитет в свете решения Большой палаты ЕСПЧ дал правительству время до 22 июня, чтобы представить план действий. Несмотря на то, что правительство не запрашивало дополнительного времени, комитет предоставил правительству время до 30 сентября, поскольку оно не представило план", - говорится в сообщении.

Комитет еще раз потребовал освободить Демирташа и отменить его приговор. "Он отметил, что тюремный срок на четыре года и восемь месяцев по обвинению в террористической пропаганде был направлен на то, чтобы удержать Демирташа в тюрьме и предотвратить его участие в выборах", - сказал его адвокат Бенан Молу.

Следующее заседание Комитета министров состоится 30 ноября - 2 декабря.

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