Оккупанты на Донбассе ранили украинского бойца

Российские наемники обстреляли украинские позиции, в результате чего военный получил осколочное ранение.

Источник: ОТГ "Восток"

Дословно: "В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение.

После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное".

"Ответным огнем украинские военные прекратили преступные действия противника".

Детали: В ОТГ "Восток" добавляют, что о действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

"Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", – говорится в сообщении.

Напомним: С начала минувших суток российские наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня, украинские военные отвечали на вражеские обстрелы.