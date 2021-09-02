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Оккупанты на Донбассе ранили украинского бойца

Четверг, 2 сентября 2021, 00:20
Фото: штаб ООС

Российские наемники обстреляли украинские позиции, в результате чего военный получил осколочное ранение.

Источник: ОТГ "Восток"

Дословно: "В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил осколочное ранение.

После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное".

"Ответным огнем украинские военные прекратили преступные действия противника".

Детали: В ОТГ "Восток" добавляют, что о действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

"Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил", – говорится в сообщении.

Напомним: С начала минувших суток российские наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня, украинские военные отвечали на вражеские обстрелы.

Украинская правда
Темы: ООСДонбассОбъединенные силы на Донбассевойна
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