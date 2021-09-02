На Паралимпиаде в Токио украинцы завоевали еще два "золота"
Четверг, 2 сентября 2021, 07:28
На Паралимпиаде в Токио украинские спортсмены Владислав Загребельный и Мария Помазан выиграли золотые медали.
Источник: Champion.com
Детали: Украинский легкоатлет Загребельный получил золотую медаль в прыжках в длину в классе Т37 с результатом 6.59.
Также Загребельный установил рекорд Европы.
Кроме того, легкоатлетка Помазан уверенно завоевала золотую медаль в толкании ядра, стоя в классе F35, с результатом 12.24.
Помазан опередила ближайшую соперницу на 3,09 метра.
Предыстория:
- Украинская сборная на Паралимпийских играх в Токио в восьмой день соревнований завоевала 2 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые медали.
- Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 августа по 9 сентября.
- Украинские спортсмены завоевали на них уже 75 наград - 17 золотых, 35 серебряных и 23 бронзовых.