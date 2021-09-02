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На Паралимпиаде в Токио украинцы завоевали еще два "золота"

Четверг, 2 сентября 2021, 07:28
Владислав Загребельный, фото Champion.com

На Паралимпиаде в Токио украинские спортсмены Владислав Загребельный и Мария Помазан выиграли золотые медали.

Источник: Champion.com

Детали: Украинский легкоатлет Загребельный получил золотую медаль в прыжках в длину в классе Т37 с результатом 6.59.

Также Загребельный установил рекорд Европы.

Кроме того, легкоатлетка Помазан уверенно завоевала золотую медаль в толкании ядра, стоя в классе F35, с результатом 12.24.

 

Помазан опередила ближайшую соперницу на 3,09 метра.

Предыстория:

  • Украинская сборная на Паралимпийских играх в Токио в восьмой день соревнований завоевала 2 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые медали.
  • Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 августа по 9 сентября.
  • Украинские спортсмены завоевали на них уже 75 наград - 17 золотых, 35 серебряных и 23 бронзовых.

Темы: спортОлимпиадаУкраина
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