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В Кремле "категорически не согласны" со США и Украиной относительно "Северного потока - 2"

Четверг, 2 сентября 2021, 10:49
В Кремле категорически не согласны со США и Украиной относительно Северного потока - 2

В Кремле заявляют, что "категорически не согласны" с позицией Вашингтона и Киева, что проект "Северный поток - 2" представляет для кого-то угрозу.

Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг в ходе общения с журналистами, цитирует российское агентство ТАСС

Прямая речь: "По "Северному потоку". Вы знаете, что проект близок к завершению. Мы надеемся, что он будет запущен и сыграет очень важную роль в обеспечении энергобезопасности Европы. Это исключительно коммерческий проект, который не может предоставлять ни для кого никакую угрозу.

Мы категорически не согласны с совместным американо-украинским тезисом о том, что якобы этот проект несет в себе угрозу для Украины и для Европы в целом".

Что предшествовало: Во время визита президента Владимира Зеленского в США было озвучено совместное заявление о стратегическом партнерстве Украины и США, в котором Соединенные Штаты подтвердили, что выступают против газопровода в обход Украины "Северный поток - 2".

Предыстория:

  • 21 июля США и Германия объявили, что официально договорились о завершении строительства российского газопровода "Северный поток-2", опубликовав совместную декларацию с обещаниями Украине.
  • Тогда же глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина инициирует консультации по "Северному потоку-2" в соответствии со статьей 274 Соглашения об ассоциации.
  • В случае запуска российского проекта "Северный поток - 2" наполовину украинский транзит может сократиться втрое – до 18 млрд кубометров, для сравнения в прошлом году Оператор ГТС протранзитировал в Европу 55,8 млрд кубометров газа.

Читайте подробнее: За кулисами газового поражения: как возникло и что изменит для Украины соглашение о Nord Stream 2

"Украинская правда" в Threads

Темы: Северный поток-2РосcияУкраинаСША
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