Столичные коммунальщики "намыли" 5 миллионов на расчистке ручья

Столичная прокуратура провела обыски на коммунальном предприятии "Плесо" по подозрению в растрате 5 миллионов гривен на расчистке ручья.

Источник: Киевская городская прокуратура

Детали: Следствие установило, что по результатам проведения публичных торгов компания-победитель взяла на себя обязанность по выполнению работ по расчистке ручья Вершинка в Соломенском районе города Киева.

Работы якобы проводились с 02.12.2020 по 01.01.2021 и стоили местному бюджету почти 5 млн грн, которые были уплачены подрядной организации в полном объеме.

В марте 2021 года при осмотре ручья Вершинка и прилегающей территории правоохранители установили отсутствие выполнения каких-либо работ.

Указано, что во время обыска 2 сентября на коммунальном предприятии "Плесо" были обнаружены и изъяты копии актов приема-передачи выполненных работ по указанному тендеру, поддельное решение о проведении выемки необходимых следствию документов, которые скрывались коммунальным предприятием на момент выполнения постановлений о временном доступ к вещей и документов.

Кроме того, следствие зафиксировало отсутствие подрядной организации по месту регистрации, что может свидетельствовать о фиктивном характере взаимоотношений субъекта предпринимательской деятельности и коммунального предприятия.

Сейчас решается вопрос сообщения о подозрении лицам, причастным к совершению уголовного преступления.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Напомним: В июне 2020 года заместителю генерального директора столичного КП "Плесо" объявили подозрение в присвоении и растрате бюджетных средств, выделенных на расчистку и благоустройство ручья Вита в Голосеевском районе: на очистке ручья "намыли" 800 тысяч.