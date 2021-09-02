Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Кличко говорит, что грузовик повредил фонтан, так как водитель поленился нести воду

Четверг, 2 сентября 2021, 11:57

Городской глава Киева Виталий Кличко заявляет, что в разрушении только что открытого фонтана на Арсенальной площади виноват водитель грузовика, хотя никаких предупреждений для водителей там не заметно.

Источник: комментарий Кличко в Telegram, корреспондент "Украинской правды", "Хмарочос"

Прямая речь: "Друзья! Только вчера вечером открыли обновленную Арсенальную площадь, а сегодня там уже повредили "сухой" фонтан.

Водитель утром привез бутилированную воду в одно из учреждений, которые находятся в отреставрированном помещении. И должен был остановиться у ворот и занести ее. Но решил не напрягаться и подъехать поближе... В результате – повреждено покрытие, установленное на фонтане.

Сейчас специалисты проверяют состояние форсунок фонтана, которые смонтированы под плиткой".

 
На Арсенальной повредили новый фонтан
Фото Эльдара Сарахмана, УП

Детали: По словам Кличко, инвестор проекта обещает до конца недели восстановить фонтан.

"А горе-водитель, убежден, должен компенсировать все причиненные убытки", – заявил мэр.

 

Новый фонтан возле м. Арсенальная торжественно открыли только накануне. 

 

Это пешеходная зона, никаких предупреждений и перекрытий для водителей там не установили.

Свето-музыкальный "пешеходный" фонтан на территории A-Station, за входом в метро "Арсенальная", открыли вечером 1 сентября при участием мэра, с концертом и шоу. Фонтан имеет интеллектуальную систему динамических форсунок, реагируют на свет и музыку.

Его открытие – финальный аккорд в реновации Арсенальной площади, которая длилась почти год.

 
Открытие фонтана на Арсенальной, 0109.2021
Фото читательницы УП

Свето-музыкальный фонтан – это подарок Киеву от девелоперской компании A Development, которая реставрировала корпуса завода "Арсенал", здание военной комендатуры и Никольские ворота, а также сделала редевелопмент территории вокруг этих исторических сооружений. Так часть площади, ранее закрытая забором, превратилась в пространство A-Station.

Светомузыкальный фонтан торжественно открыл мэр Киева Виталий Кличко. Для гостей праздника выступил пианист-виртуоз Евгений Хмара. В 20:00 состоялось первое музыкально-световое шоу фонтана, специально разработанное на тему произведения "Palladio" композитора Карла Дженкинса. Оперные исполнители выступали на открытии в сопровождении симфонического оркестра.

Украинская правда
Темы: КиевВиталий Кличко
powered by lun.ua
Главное сегодня

Украинско-американская компания запустила ракету в космос

В США приостановили миссии Virgin Galactic — расследуют инцидент во время полета

Мораторий не действует: Минкульт заявил об очередном историческое здании под угрозой

Минобороны тестирует в "Дії" услугу для призывников и военнообязанных

Новости 2 сентября: грузовик и фонтан, реакция Кремля на договоренности Зеленского и Байдена

Украинская разведка показала видео с спецоперации в Афганистане

Все новости...
Киев
В Киеве ввели мораторий на реконструкцию более сотни исторических зданий
Столичные коммунальщики "намыли" 5 миллионов на расчистке ручья
COVID в Киеве: новых больных вдвое больше, чем выздоровлений, 3 человека умерли
Последние новости
05:58
В мире — больше 600 тысяч COVID-больных, больше всего в США
05:00
Украинско-американская компания запустила ракету в космос
04:26
СМИ: Сирия сбила над Дамаском израильские ракеты
03:37
Из рудника в Анголе вытекла загрязненная вода — 12 погибших, тысячи больных
02:41
ЕС отправит обратно произведенные в ЮАР вакцины против COVID-19
01:39
В США приостановили миссии Virgin Galactic — расследуют инцидент во время полета
00:38
Более 25 человек погибли из-за наводнений в США
23:48
Мораторий не действует: Минкульт заявил об очередном историческое здании под угрозой
23:10
Всемирный банк может дать Украине 150 млн на вакцинацию и борьбу с COVID – Ляшко
22:29
Зеленский встретился с главою Apple
Все новости...