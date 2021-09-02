Кличко говорит, что грузовик повредил фонтан, так как водитель поленился нести воду
Городской глава Киева Виталий Кличко заявляет, что в разрушении только что открытого фонтана на Арсенальной площади виноват водитель грузовика, хотя никаких предупреждений для водителей там не заметно.
Источник: комментарий Кличко в Telegram, корреспондент "Украинской правды", "Хмарочос"
Прямая речь: "Друзья! Только вчера вечером открыли обновленную Арсенальную площадь, а сегодня там уже повредили "сухой" фонтан.
Водитель утром привез бутилированную воду в одно из учреждений, которые находятся в отреставрированном помещении. И должен был остановиться у ворот и занести ее. Но решил не напрягаться и подъехать поближе... В результате – повреждено покрытие, установленное на фонтане.
Сейчас специалисты проверяют состояние форсунок фонтана, которые смонтированы под плиткой".
Детали: По словам Кличко, инвестор проекта обещает до конца недели восстановить фонтан.
"А горе-водитель, убежден, должен компенсировать все причиненные убытки", – заявил мэр.
Новый фонтан возле м. Арсенальная торжественно открыли только накануне.
Это пешеходная зона, никаких предупреждений и перекрытий для водителей там не установили.
Свето-музыкальный "пешеходный" фонтан на территории A-Station, за входом в метро "Арсенальная", открыли вечером 1 сентября при участием мэра, с концертом и шоу. Фонтан имеет интеллектуальную систему динамических форсунок, реагируют на свет и музыку.
Его открытие – финальный аккорд в реновации Арсенальной площади, которая длилась почти год.
Свето-музыкальный фонтан – это подарок Киеву от девелоперской компании A Development, которая реставрировала корпуса завода "Арсенал", здание военной комендатуры и Никольские ворота, а также сделала редевелопмент территории вокруг этих исторических сооружений. Так часть площади, ранее закрытая забором, превратилась в пространство A-Station.
Светомузыкальный фонтан торжественно открыл мэр Киева Виталий Кличко. Для гостей праздника выступил пианист-виртуоз Евгений Хмара. В 20:00 состоялось первое музыкально-световое шоу фонтана, специально разработанное на тему произведения "Palladio" композитора Карла Дженкинса. Оперные исполнители выступали на открытии в сопровождении симфонического оркестра.