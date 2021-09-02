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К приезду хасидов в Умань перебросили 800 правоохранителей

Четверг, 2 сентября 2021, 12:30

В Умань приехали 800 правоохранителей, чтобы обеспечить порядок во время празднования Рош га-Шана.

Источник: пресс-служба МВД

Дословно: "Более 600 сотрудников полиции и более 200 военнослужащих Национальной гвардии прибыли в Умань для обеспечения общественного порядка и безопасности во время празднования Рош га-Шана".

Детали: Отмечается, что с 1 по 6 сентября на территорию Умани прибудет 23 500 тысяч хасидов.

В этом году, по предварительным подсчетам, ожидается прибытие около 50 тысяч паломников из разных стран мира.

Также с 3 сентября в Умань прибудет делегация в составе 11 полицейских из Израиля, которые предоставят помощь в обеспечении общественной безопасности и порядка.

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Предыстория:

  • Иудейский Новый год, Рош ха-Шана, в этом году празднуется 6-8 сентября. 
  • Ежегодно хасиды приезжают в это время в Умань на могилу цадика Нахмана.
 
 

Украинская правда
Темы: Уманьполиция
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