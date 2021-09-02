К приезду хасидов в Умань перебросили 800 правоохранителей

В Умань приехали 800 правоохранителей, чтобы обеспечить порядок во время празднования Рош га-Шана.

Источник: пресс-служба МВД

Дословно: "Более 600 сотрудников полиции и более 200 военнослужащих Национальной гвардии прибыли в Умань для обеспечения общественного порядка и безопасности во время празднования Рош га-Шана".

Детали: Отмечается, что с 1 по 6 сентября на территорию Умани прибудет 23 500 тысяч хасидов.

В этом году, по предварительным подсчетам, ожидается прибытие около 50 тысяч паломников из разных стран мира.

Также с 3 сентября в Умань прибудет делегация в составе 11 полицейских из Израиля, которые предоставят помощь в обеспечении общественной безопасности и порядка.

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