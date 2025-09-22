На празднование Рош ха-Шана в Умань прибыли уже более 35 тысяч хасидов

В Умань Черкасской области на празднование еврейского Нового года – Рош ха-Шана – приехали уже более 35 тысяч хасидов.

Источник: спикер Государственной пограничной службы Украины полковник Андрей Демченко в эфире национального телемарафона

Детали: Офицер отметил, что движение паломников происходит не только через границы со странами Евросоюза, эти граждане активно пересекают и границу с Молдовой. Демченко добавил, что прибытие паломников-хасидов продолжается уже несколько недель. Основная же их часть въехала в течение последних 5 дней.

Прямая речь: "По нашим оценкам, на въезд в Украину за эти несколько недель последовало более 35 тысяч паломников-хасидов, которые в большинстве двигались организованными группами. Были и отказы во въезде (причины – связаны с паспортными документами, или из-за запрета въезда в Украину из-за нарушения украинского законодательства ранее).

Обновлено: Как передает "Радио Свобода", в Умани хасиды приняли участие в массовой молитве Тикун а-Клали во время празднования Рош ха-Шана.

Праздник Рош ха-Шана в этом году будут отмечать с 22 по 24 сентября.

Что предшествовало: Министерство иностранных дел Украины призвало паломников-хасидов, которые планируют совершить паломничество в Умань на Рош ха-Шана в сентябре, учесть отсутствие гарантий полноценной безопасности иностранным гражданам на территории Украины.

