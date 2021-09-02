Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Первое в истории Нью-Йорка наводнение: 8 смертей, объявлено чрезвычайное положение

Четверг, 2 сентября 2021, 14:23
Первое в истории Нью-Йорка наводнение: 8 смертей, объявлено чрезвычайное положение
Наводнение в Нью-Йорке. фото из Twitter

В американском Нью-Йорке ураган "Ида" стал причиной первого в истории наводнения: погибли не менее 8 человек.

ИсточникThe New York Times, The Guardian

Детали: Национальная метеорологическая служба выпустила первое в истории предупреждение о наводнении для города Нью-Йорк, поскольку остатки урагана Ида вызвали сильный дождь, затопивший линии метро и улицы на Манхэттене, в Бруклине и Нью-Джерси.

В результате шторма погибли семь человек в Нью-Йорке и один в Пассейике, штат Нью-Джерси.

По данным Департамента полиции Нью-Йорка, жертвы, имена которых не разглашаются, были обнаружены в четырех разных местах по всему городу в возрасте от 2 лет до 66 лет. Официальные причины смерти будут определены позже судмедэкспертом города, сообщили в ведомстве.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил чрезвычайное положение незадолго до полуночи в среду, заявив: "Сегодня вечером мы переживаем историческое погодное явление: рекордный проливной дождь по всему городу, наводнение и опасные условия на дорогах".

Мэр также сообщил, что тысячи жителей Нью-Йорка остались без электричества.

В ночь на 1 сентября в Центральном парке Нью-Йорка зафиксировали 3,15 дюйма осадков в час, что намного превосходит рекордные 1,94 дюйма, выпавшие за один час во время тропического шторма Генри на прошлой неделе - ночью 22 августа.

Власти Нью-Йорка ввели запрет на движение автотранспорта, за исключением автомобилей экстренных служб.

Сильные ветры, проливные дожди и по крайней мере один торнадо также обрушились на Пенсильванию и Нью-Джерси, обрушив крышу здания Почтовой службы США и угрожая прорвать плотину.

В соцсетях есть множество фото и видео, которые позволяют дать себе отчет о масштабах стихии.

Губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи также объявил чрезвычайное положение поздно вечером в среду и попросил жителей "держаться подальше от дорог, оставаться дома в безопасности".

Что предшествовало: США накрыл ураган "Ида", который стал одним из самых сильных штормов когда-либо в Штатах.

Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАчрезвычайное происшествие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
США
На саммите НАТО будут обсуждать вопросы долгосрочной безопасности Украины - Белый дом
В Белом доме следят за группой Вагнера, но не знают, где Пригожин
Белый дом: США активно рассматривают вопрос о кассетных боеприпасах для Украины
Последние новости
10:03
ДНК осьминогов может содержать подсказку по глобальному потеплению – исследование
10:01
WSJ: США пытаются восстановить агентурную сеть в Китае
09:57
Что ждет мировую экономику в 2024-м году: главные угрозы
09:53
обновленоВ Киеве и ряде областей была тревога из-за угрозы баллистики
09:43
Президент Литвы допустил возможность агрессии РФ против НАТО
09:41
Ролевая модель: как происходит деколонизация Латвии из-за доступности культуры
09:35
Владимир Огрызко: Война для Путина – это способ удерживания империи. Он не может сдать назад
09:30
дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы
09:16
Maersk готовится возобновить рейсы судов в Красном море
09:09
В России подтвердили, что ВСУ с самолетов подбили корабль "Новочеркасск" в Феодосии
Все новости...
Реклама: