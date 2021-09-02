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Первое в истории Нью-Йорка наводнение: 8 смертей, объявлено чрезвычайное положение

Четверг, 2 сентября 2021, 14:23
Наводнение в Нью-Йорке. фото из Twitter

В американском Нью-Йорке ураган "Ида" стал причиной первого в истории наводнения: погибли не менее 8 человек.

ИсточникThe New York Times, The Guardian

Детали: Национальная метеорологическая служба выпустила первое в истории предупреждение о наводнении для города Нью-Йорк, поскольку остатки урагана Ида вызвали сильный дождь, затопивший линии метро и улицы на Манхэттене, в Бруклине и Нью-Джерси.

В результате шторма погибли семь человек в Нью-Йорке и один в Пассейике, штат Нью-Джерси.

По данным Департамента полиции Нью-Йорка, жертвы, имена которых не разглашаются, были обнаружены в четырех разных местах по всему городу в возрасте от 2 лет до 66 лет. Официальные причины смерти будут определены позже судмедэкспертом города, сообщили в ведомстве.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио объявил чрезвычайное положение незадолго до полуночи в среду, заявив: "Сегодня вечером мы переживаем историческое погодное явление: рекордный проливной дождь по всему городу, наводнение и опасные условия на дорогах".

Мэр также сообщил, что тысячи жителей Нью-Йорка остались без электричества.

В ночь на 1 сентября в Центральном парке Нью-Йорка зафиксировали 3,15 дюйма осадков в час, что намного превосходит рекордные 1,94 дюйма, выпавшие за один час во время тропического шторма Генри на прошлой неделе - ночью 22 августа.

Власти Нью-Йорка ввели запрет на движение автотранспорта, за исключением автомобилей экстренных служб.

Сильные ветры, проливные дожди и по крайней мере один торнадо также обрушились на Пенсильванию и Нью-Джерси, обрушив крышу здания Почтовой службы США и угрожая прорвать плотину.

В соцсетях есть множество фото и видео, которые позволяют дать себе отчет о масштабах стихии.

Губернатор Нью-Джерси Фил Мерфи также объявил чрезвычайное положение поздно вечером в среду и попросил жителей "держаться подальше от дорог, оставаться дома в безопасности".

Что предшествовало: США накрыл ураган "Ида", который стал одним из самых сильных штормов когда-либо в Штатах.

Валентина Романенко, УП
Темы: СШАчрезвычайное происшествие
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