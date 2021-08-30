США накрыл ураган "Ида" — один из сильнейших

США накрыл ураган "Ида", ставший одним из самых сильных штормов когда-либо в Штатах.

Источник: AP, CNN

Детали: Отмечается, что речь идет о шторме категории 4 с ветром скоростью 230 км / ч. Он ударил в тот же день, что и ураган "Катрина" 16 лет назад. В 2005 году "Катрина" вызвала прорывы дамбы и катастрофическое наводнение в Новом Орлеане и разрушила дома в Миссисипи. Тогда ураган привел к более тысячи смертельных случаев.

Как сообщается, "Ида" бушует в штате Луизиана. Сейчас для Нового Орлеана и его округов действует предупреждение о внезапном наводнении.

Напомним: Несколькими днями ранее на Мексику обрушился ураган "Грейс", приведя к сильному наводнению и оползням. По меньшей мере восемь человек погибли.