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США накрыл ураган "Ида" — один из сильнейших

Понедельник, 30 августа 2021, 01:40
США накрыл ураган Ида — один из сильнейших

США накрыл ураган "Ида", ставший одним из самых сильных штормов когда-либо в Штатах.

Источник: AP, CNN

Детали: Отмечается, что речь идет о шторме категории 4 с ветром скоростью 230 км / ч. Он ударил в тот же день, что и ураган "Катрина" 16 лет назад. В 2005 году "Катрина" вызвала прорывы дамбы и катастрофическое наводнение в Новом Орлеане и разрушила дома в Миссисипи. Тогда ураган привел к более тысячи смертельных случаев.

Как сообщается, "Ида" бушует в штате Луизиана. Сейчас для Нового Орлеана и его округов действует предупреждение о внезапном наводнении.

Напомним: Несколькими днями ранее на Мексику обрушился ураган "Грейс", приведя к сильному наводнению и оползням. По меньшей мере восемь человек погибли.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАстихийное бедствие
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