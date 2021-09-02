Девятый день Паралимпиады-2020 принес Украине три "золота" и мировой рекорд

Паралимпийская сборная Украины закончила выступления в девятый соревновательный день на Токио-2020 с тремя золотыми медалями в итоге.

Источник: "Суспільне"

Детали: Сейчас сборная Украины занимает 5-е место с 20-ю золотыми медалями.

День прошел для украинских паралимпийцев в пулевой стрельбе, плавании, стрельбе из лука, теннисе, легкой атлетике, академической гребле, тхэквондо и настольном теннисе.

Обладателями золотых наград стали легкоатлеты Мария Помазан (толкание ядра), Владислав Загребельный (прыжки в длину) и пловец Максим Крипак.

Максиму Крипаку удалось завоевать золотую медаль с новым мировым паралимпийским рекордом на дистанции 100 метров на спине. После девятого соревновательного дня именно Крипак возглавил лидерство среди украинских паралимпийцев по количеству медалей.

Наибольшее количество медалей в девятый соревновательный день получили пловцы - четыре. Еще три награды выиграли легкоатлеты и по одной - в настольном теннисе и стрельбе.

Результаты украинских паралимпийцев в 9-й день Игр:

Пулевая стрельба

"бронза": Алексей Денисюк (пистолет, 25 метров, класс - SH1)

восьмое место: Ирина Ляху (пистолет, 25 метров, класс - SH1)

Плавание

"золото": Максим Крипак (100 метров, спина, класс - S10)

"серебро" Елизавета Мерешко (400 метров, вольный стиль, класс - S6), Антон Коль (50 метров, спина, класс - S1)

"бронза" Денис Остапченко (50 метров, вольный стиль, класс - S3)

пятое место: Роман Бондаренко (50 метров, спина, класс - S2)

шестое место: Евгений Панибратец (50 метров, спина, класс - S2), Сергей Паламарчук (50 метров, вольный стиль, класс - S3)

седьмое место: Станислав Попов (100 метров, спина, класс - S10), Василий Крайник (100 метров, спина, класс - S14)

Легкая атлетика

"золото": Мария Помазан (толкание ядра, класс - F35), Владислав Загребельный (прыжки в длину, класс - T37)

"серебро" Оксана Ботурчук (бег на 100 метров, класс - T12)

шестое место: Наталья Кобзарь (бег на 100 метров, класс - T37)

Настольный теннис

"серебро": Виктор Дидух, Максим Николенко (парный турнир, класс - S8)

Тхэквондо

пятое место: Виктория Марчук (до 49 кг, класс - K44)