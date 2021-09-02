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Россия отказалась продлевать мандат миссии ОБСЕ на границе с Украиной

Четверг, 2 сентября 2021, 16:25
Пограничный пункт Гуково, ТАСС

Россия отказалась продлить мандат миссии наблюдателей ОБСЕ на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк", расположенных на участке границы с оккупированными территориями Украины.

Источник: журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter и сайт миссии США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)

Прямая речь Йозвяка: "Россия сегодня объявила в Вене, что не поддержит продление после 30 сентября пограничной и наблюдательной миссии ОБСЕ на двух контрольно-пропускных пунктах ("Донецк" и "Гуково" – ред.) на российско-украинской границе".

Детали: Временный поверенный по делам США в ОБСЕ Кортни Остриан во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене выразила сожаление, что Россия отказалась продлить действие мандата миссии ОБСЕ в пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк".

"Соединенные Штаты глубоко сожалеют, что Российская Федерация заявила, что не поддержит консенсус относительно продления мандата миссии и финансового соглашения в конце сентября, несмотря на четкое убеждение государств-участников ОБСЕ в том, что наблюдательная миссия на пунктах пропуска играет важную роль в укреплении доверия и обеспечении прозрачности", – заявила она.

В мае этого года РФ помешала продлению мандата миссии наблюдателей ОБСЕ на стандартный 4-месячный период, сократив его до 2 месяцев. Последний раз мандат был продлен 22 июля 2021 года, он действует до 30 сентября 2021 года.

В мае Кортни Остриан призывала россиян не блокировать стандартное продление на 4 месяца мандата наблюдательной миссии ОБСЕ на пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк".

Теперь она подчеркнула, что Россия в очередной раз нарушает свои обязательства, ведь в 2014 году РФ подписывала Минский протокол с гарантией "постоянного мониторинга на российско-украинской государственной границе и верификации со стороны ОБСЕ".

Американский дипломат отметила, что наблюдательная миссия важна для получения объективной информации о пересечении оккупированной части украинского-российской границы, хотя она работает только в двух пограничных пунктах пропуска.

"Нынешнее двухмесячное продление (работы миссии – ред.) намного меньше, чем оптимальное для обеспечения ее полных оперативных возможностей и эффективности. Однако поддержка Миссии даже на этой основе сохраняет возможность усиления ее деятельности в интересах всех заинтересованных сторон", – отметила временный поверенный по делам США в ОБСЕ.

По словам Остриан, нынешний шаг РФ в очередной раз демонстрирует, что "поддержка добрых отношений с соседями не является приоритетом для России".

Справка: Миссия наблюдателей ОБСЕ работает в двух пограничных пунктах "Гуково" и "Донецк" с 29 июля 2014 года. Действие мандата миссии постоянно продолжали на 4 месяца. При этом Россия возражала против размещения наблюдателей ОБСЕ на всех пограничных пунктах пропуска вдоль границы на Донбассе.

Алена Рощенко, УП
Темы: РосcияграницаДонбассОБСЕ
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