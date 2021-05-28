США призывают Россию не ограничивать мандат действия миссии ОБСЕ на границе с Украиной

Не блокировать стандартное продление на 4 месяца мандата наблюдательной миссии ОБСЕ на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" и не ограничивать мониторинговую способность миссии призывают Соединенные Штаты Россию.

Источник: Временный поверенный в делах США при ОБСЕ Кортни Остриен, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Сейчас Россия делает еще один шаг, который, в случае воплощения, будет иметь негативное влияние на местах: Москва по непонятным причинам выступает против стандартного четырехмесячного продления мандата Наблюдательной миссии на российских пунктах пропуска в Гуково и Донецке. Вместо этого она хочет ограничить продление на два месяца".

"Двухмесячное продление принесет пограничной наблюдательной миссии дополнительные административные трудности, тем самым еще больше уменьшая способность ОБСЕ контролировать границу, как это предусмотрено Минским протоколом".

"Мы снова должны спросить Россию: что вы хотите скрыть? Как член этого Постоянного совета и подписант всех трех Минских договоренностей, Россия взяла официальные обязательства содействовать мирному урегулированию конфликта на востоке Украины".

"Мы призываем Россию пересмотреть свое предложение о сокращении наполовину мандата наблюдательной миссии. Мы не видим никакой выгоды для безопасности и взаимного доверия в таком подходе. Нам нужны сотрудничество и прозрачность, а не односторонность и завуалированные угрозы".

Детали: По словам американской дипломатки, пока международное сообщество стремилось уменьшить напряженность вокруг последней российской провокации - опрокидывание Россией войск к границе с Украиной - Москва приняла этот новый дополнительный шаг, который подрывает мирное урегулирование на востоке Украины.

Она отметила, что эта миссия является "ценным инструментом укрепления доверия, которое предоставляет государствам-участникам дополнительное понимание ситуации на местах на востоке Украины".

Американская дипломатка добавила, что действия России наблюдательной миссии ОБСЕ на границе "ставят под сомнение заявления России о реальной заинтересованности в прекращении насилия в Украине и содействии политическому урегулированию".

Что предшествовало: Россия отказалась продлить мандат миссии ОБСЕ на российско-украинской границе более чем на два месяца.