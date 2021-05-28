Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

США призывают Россию не ограничивать мандат действия миссии ОБСЕ на границе с Украиной

Пятница, 28 мая 2021, 01:27

Не блокировать стандартное продление на 4 месяца мандата наблюдательной миссии ОБСЕ на российских пунктах пропуска "Гуково" и "Донецк" и не ограничивать мониторинговую способность миссии призывают Соединенные Штаты Россию.

Источник: Временный поверенный в делах США при ОБСЕ Кортни Остриен, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Сейчас Россия делает еще один шаг, который, в случае воплощения, будет иметь негативное влияние на местах: Москва по непонятным причинам выступает против стандартного четырехмесячного продления мандата Наблюдательной миссии на российских пунктах пропуска в Гуково и Донецке. Вместо этого она хочет ограничить продление на два месяца".

"Двухмесячное продление принесет пограничной наблюдательной миссии дополнительные административные трудности, тем самым еще больше уменьшая способность ОБСЕ контролировать границу, как это предусмотрено Минским протоколом".

"Мы снова должны спросить Россию: что вы хотите скрыть? Как член этого Постоянного совета и подписант всех трех Минских договоренностей, Россия взяла официальные обязательства содействовать мирному урегулированию конфликта на востоке Украины".

"Мы призываем Россию пересмотреть свое предложение о сокращении наполовину мандата наблюдательной миссии. Мы не видим никакой выгоды для безопасности и взаимного доверия в таком подходе. Нам нужны сотрудничество и прозрачность, а не односторонность и завуалированные угрозы".

Детали: По словам американской дипломатки, пока международное сообщество стремилось уменьшить напряженность вокруг последней российской провокации - опрокидывание Россией войск к границе с Украиной - Москва приняла этот новый дополнительный шаг, который подрывает мирное урегулирование на востоке Украины.

Она отметила, что эта миссия является "ценным инструментом укрепления доверия, которое предоставляет государствам-участникам дополнительное понимание ситуации на местах на востоке Украины".

Американская дипломатка добавила, что действия России наблюдательной миссии ОБСЕ на границе "ставят под сомнение заявления России о реальной заинтересованности в прекращении насилия в Украине и содействии политическому урегулированию".

Что предшествовало: Россия отказалась продлить мандат миссии ОБСЕ на российско-украинской границе более чем на два месяца.

Темы: ОБСЕСШАРосcиявойна


powered by lun.ua
Главное сегодня

К Протасевичу пустили адвоката

Врать как дышать: ZN ответило ОП на обвинения после статьи о "деолигархизации"

В ОП назвали "фантазиями" текст законопроекта об олигархах, опубликованный в СМИ

Турция заставила союзников по НАТО смягчить позицию по Беларуси – СМИ

Нацсовет оштрафовал "112 Украина", "НАШ" и NEWSONE за язык вражды и Азарова в эфире

Болгария обновила условия въезда для украинцев с 1 июня

Все новости...
ОБСЕ
Генеральный секретарь ОБСЕ посетит Украину
Облегчить страдания людей и положить конец кризису
Португалия заблокировала пункт о депортации татар в заявлении ЕС по Крыму в ОБСЕ
Последние новости
03:05
ЕС отправил Японии 100 миллионов доз вакцины от коронавируса
02:42
Китай обвинил США в "политических манипуляциях" из-за расследования причин пандемии Covid-19
01:57
Асад в четвертый раз избран президентом Сирии на выборах, которых не признает Запад
01:27
США призывают Россию не ограничивать мандат действия миссии ОБСЕ на границе с Украиной
00:48
Наблюдательный совет "Приватбанка" назначила председателя правления
23:58
Городская больница Ужгорода закрывает COVID-отделения: некого лечить
23:34
Принудительная посадка самолета в Минске: ICAO проведет расследование
23:01
Колесников отрицает приобретение кондитерской фабрики в РФ
22:36
К Протасевичу пустили адвоката
22:17
Новости экономики: детали закона об олигархах, годовой тариф на газ в Киеве
Все новости...