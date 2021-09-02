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МИД о смерти украинца в Польше: Одна из версий - виноваты полицейские

Четверг, 2 сентября 2021, 17:36

Генеральное консульство Украины в Кракове сотрудничает с польским правоохранителями относительно расследования обстоятельств смерти украинца Дмитрия Никифоренко.

Источник: комментарий прессекретар МИД Олега Николенко

Детали: Николенко отметил, что одна из версий следствия - превышение полномочий работниками полиции.

Прямая речь: "Генеральное консульство Украины в Кракове взаимодействует с польскими правоохранителями в контексте расследования обстоятельств смерти Дмитрия Никифоренко и поддерживает связь с его родными.

Во Вроцлаве сейчас находится украинский консул для ознакомления с ходом расследования. Ожидаем также от окружной прокуратуры города Свидница, которая осуществляет процессуальное руководство делом, результатов судебно-медицинских экспертиз".

Что этому предшествовало:

  • В польском Вроцлаве после задержания полицией и крайне жестокого избиения умер 25-летний гражданин Украины Дмитрий Никифоренко. Полиция утверждала, что человек агрессивно вел себя, и поэтому правоохранители применили к нему газ и наручники.
  • По данным польских СМИ, украинца били и душили, хотя он не вел себя агрессивно.

Украинская правда
Темы: полицияПольша
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