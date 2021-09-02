МИД о смерти украинца в Польше: Одна из версий - виноваты полицейские
Генеральное консульство Украины в Кракове сотрудничает с польским правоохранителями относительно расследования обстоятельств смерти украинца Дмитрия Никифоренко.
Источник: комментарий прессекретар МИД Олега Николенко
Детали: Николенко отметил, что одна из версий следствия - превышение полномочий работниками полиции.
Прямая речь: "Генеральное консульство Украины в Кракове взаимодействует с польскими правоохранителями в контексте расследования обстоятельств смерти Дмитрия Никифоренко и поддерживает связь с его родными.
Во Вроцлаве сейчас находится украинский консул для ознакомления с ходом расследования. Ожидаем также от окружной прокуратуры города Свидница, которая осуществляет процессуальное руководство делом, результатов судебно-медицинских экспертиз".
Что этому предшествовало:
- В польском Вроцлаве после задержания полицией и крайне жестокого избиения умер 25-летний гражданин Украины Дмитрий Никифоренко. Полиция утверждала, что человек агрессивно вел себя, и поэтому правоохранители применили к нему газ и наручники.
- По данным польских СМИ, украинца били и душили, хотя он не вел себя агрессивно.