МИД о смерти украинца в Польше: Одна из версий - виноваты полицейские

Генеральное консульство Украины в Кракове сотрудничает с польским правоохранителями относительно расследования обстоятельств смерти украинца Дмитрия Никифоренко.

Источник: комментарий прессекретар МИД Олега Николенко

Детали: Николенко отметил, что одна из версий следствия - превышение полномочий работниками полиции.

Прямая речь: "Генеральное консульство Украины в Кракове взаимодействует с польскими правоохранителями в контексте расследования обстоятельств смерти Дмитрия Никифоренко и поддерживает связь с его родными.

Во Вроцлаве сейчас находится украинский консул для ознакомления с ходом расследования. Ожидаем также от окружной прокуратуры города Свидница, которая осуществляет процессуальное руководство делом, результатов судебно-медицинских экспертиз".

Что этому предшествовало: