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Украинская разведка показала видео с спецоперации в Афганистане

Четверг, 2 сентября 2021, 20:55
Фото: АрміяInform

Украинские спецназовцы показали видео, как пешком выходили в Кабул из аэропорта для проведения спецоперации по эвакуации граждан.

Источник: Главное управление разведки Минобороны в Facebook

Дословно: "Для того, чтобы найти и безопасно забрать людей с эвакуационного списка спецназовцы ГУР пешком выходили за пределы защищенного периметра аэропорта. На такое рискованное решение не решались ни одна из других эвакуационных миссий, потому что зона по территории аэропорта уже находилась под контролем боевиков "Талибана". Однако именно такой подход позволил в короткий промежуток найти и забрать максимально возможное количество людей согласованных на эвакуацию".

Детали: Указывается, что спасательную операцию провели сотрудники Главного управления разведки МОУ при содействии МИД и поддержке Офиса Президента Украины.

Среди эвакуированных были граждане Украины, граждане других государств, в том числе представители ООН, члены правозащитных организаций, сотрудники изданий Global Mail, USA today, Washington post, Stars and stipes и другие, а также люди, сотрудничавшие с коалиционным контингентом.

Напомним:

  • Украинские военные, которые дислоцировались в аэропорту Кабула, провели смелую операцию, благодаря которой удалось эвакуировать афганских переводчиков, работавших с военными Канады.

Украинская правда
Темы: Афганистанразведка
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