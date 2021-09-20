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В Чехии начали предлагать третью дозу вакцины от коронавируса всем желающим

Понедельник, 20 сентября 2021, 10:20

В Чехии начали предлагать третью дозу вакцины от коронавируса всем людям, завершившим вакцинацию восемь месяцев назад.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Первая волна ревакцинации начнется в понедельник, когда около 8000 чешских граждан получат текстовое сообщение о такой возможности. До конца сентября уведомление получат до 40 тысяч человек.

"Общее правило гласит, что все люди, которые прошли первую вакцинацию по крайней мере восемь месяцев назад, могут получить третью вакцину", - сказал министр здравоохранения Адам Войтех, отметив, что ревакцинация "настоятельно рекомендуется" людям со слабой иммунной системой.

Будут использоваться только мРНК-вакцины, даже для тех, кто ранее был вакцинирован AstraZeneca или Johnson & Johnson.

В странах ЕС в настоящее время нет единого подхода к бустерным дозам. Некоторые государства, включая Францию, Германию или Италию, предлагают третьи уколы уязвимым гражданам, таким как пожилые люди или люди с ослабленным иммунитетом.

Однако Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) не считает необходимость повторной вакцинации насущной для населения в целом. Между тем, Европейское медицинское агентство (EMA) в настоящее время оценивает, следует ли делать третий укол Pfizer/BioNTech людям старше 16 лет.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обратилась к странам с просьбой воздержаться от проведения ревакцинации для широких масс, чтобы сделать дозы доступными для более бедных стран.

Темы: ЧехияCovid-2019
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