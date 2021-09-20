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ЕС: выборы в РФ проходили в атмосфере запугивания, голосование в Крыму не признаем

Понедельник, 20 сентября 2021, 14:32
ЕС: выборы в РФ проходили в атмосфере запугивания, голосование в Крыму не признаем
Фото РИА Новости

Выборы в России происходили с многочисленными нарушениями, и Европейский Союз никогда не признает их результаты в аннексированном Крыму.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил на брифинге представитель Еврокомиссии Петер Стано.

"ЕС верит в важность свободных и честных выборов, где бы они ни происходили. В течение последних нескольких дней мы видели, что выборы в Госдуму и региональные выборы проходили в атмосфере запугивания критиков и независимых голосов, без признанных международных наблюдателей", – сказал Стано.

Он отметил, что в ЕС сожалеют о решении России ограничить формат международной миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами.

"Мы приняли к сведению информацию надежных источников, которые сообщали о ряде серьезных нарушений во время голосования. Перед выборами оказывалось большое давление на оппозицию, гражданское общество активистов, правозащитников. Все это делалось, чтобы заставить молчать любые голоса с критикой", – добавил пресс-секретарь.

Стано подчеркнул, что ЕС никогда не признает результаты российских выборов в незаконно аннексированном Крыму.

"Потому что Крым – это Украина. Мы также обеспокоены тем, что жителям неподконтрольных Киеву украинских территорий в Донбассе выдавали российские паспорта, чтобы они голосовали на этих выборах. Это противоречит Минским соглашениям", – сказал он.

Напомним, на выборах в оккупированный Крым приехали несколько маргинальных европейских политиков, которых Москва назвала "международными наблюдателями".

На прошлой неделе Европарламент утвердил доклад литовского депутата Андрюса Кубилюса с призывом к властям Евросоюза пересмотреть отношения с Россией.

Парламентарии, среди прочего, призывают не допустить запуска газопровода "Северный поток-2" и быть готовым отключить РФ от SWIFT, а также не признавать выборы в Госдуму, если они будут проведены с нарушением демократических принципов.

Темы: ЕСРосcияКрымвиборы
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