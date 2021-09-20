Извержение вулкана на Канарах: скорость лавы - 700 м в час, уничтожает дома и урожаи

На испанском острове Пальма продолжается извержение вулкана, лава движется со скоростью 700 метров в час, разрушая все на своем пути.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Лавовый поток имеет среднюю высоту шесть метров и продолжает выбрасывать от 6000 до 9000 тонн диоксида серы в день.

Основной ущерб от лавы наблюдается в муниципалитете Эль-Пасо, где уже эвакуированы 5000 человек.

Сообщается, что разрушены несколько домов, лавовый поток местные дороги и уничтожил посевы. К счастью, никто из местных жителей не пострадал.

"Лава буквально пожирает дома, объекты инфраструктуры и урожай, находящиеся на ее пути к побережью долины Аридана", - сказал глава муниципалитета Мариано Эрнандес Сапата.

📺 TV en DIRECTO | Así avanza, a vista de pájaro, la colada del volcán de La Palma arrasando casas y cultivos https://t.co/PkKLBVTavq pic.twitter.com/c8hEpfiQ8n — EL PAÍS (@el_pais) September 20, 2021

Напомним, извержение вулкана на острове Пальма, входящем в Канарский архипелаг в Атлантическом океане, началось в воскресенье.

Ранее на острове было объявлено состояние повышенной готовности после того, как за одну неделю вокруг вулкана было зарегистрировано более 22 000 подземных толчков.