Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Немецкий суд приказал убрать предвыборные плакаты с надписью "Повесьте зеленых"

Вторник, 21 сентября 2021, 19:42

Немецкий суд во вторник приказал убрать предвыборные плакаты с надписью "Повесьте зеленых", размещенные ультраправой партией, которую подозревают в связях с неонацистскими группами.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Плакаты за несколько дней до национальных выборов развесила в городе Цвикау небольшая партия "Третий путь", которая находится под мониторингом спецслужб.

"Зеленые", занимающие третье место в опросах, вероятно, войдут в коалиционное правительство после голосования 26 сентября.

Высший региональный суд земли Саксония отменил решение суда низшей инстанции, который постановил, что плакаты могут оставаться, если они не будут размещены в пределах 100 метров от плакатов "Зеленых".

Суд постановил, что защита общественной безопасности имеет приоритет над свободой выражения партии. В решении суда сказано, что плакаты можно рассматривать как разжигание ненависти и насилия в отношении членов партии "Зеленых".

Кроме того, высшая судебная инстанция Германии отклонила петицию "Третьего пути", чтобы разблокировать страницу партии в Facebook до окончания выборов.

Конституционный суд Германии заявил, что партия, которая выставляет своих кандидатов в землях Саксония и Бавария, не предоставила адекватных аргументов.

В прошлом Германия неоднократно страдала от насилия со стороны правых. В 2020 году в городе Ханау мужчина застрелил девять человек, которых считал "Не белыми" или не "немцами".

Темы: Германия
powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоЗеленский встретился с главой Microsoft: обсудили углубление сотрудничества

Комитет ПАСЕ отклонил кандидатуры Украины на судью ЕСПЧ: "Не все отвечают критериям"

фото, обновленоВрачи сообщили о состоянии раненого водителя Шефира

ФотоПограничники задержали сепаратиста с медалями оккупантов

МОЗ хочет обязать к COVID-вакцинации определенные профессии и сферы

Без Аджунера и Лещенко: Кабмин прекратил полномочия главы и 3 членов набсовета УЗ

Все новости...
Германия
Президент Германии посетит Украину для участия в мероприятиях, посвященных трагедии Бабьего Яра
В Мюнхене открылся альтернативный "Октоберфест"
В Бундестаге опасаются возможного увеличения числа депутатов, их уже более 700
Последние новости
19:42
Курс гривни к доллару стабилизировался у отметки 26,7
19:27
Разумков заявил, что его не пригласили на сборы "слуг" в Трускавце
19:01
Джонсон посоветовал Франции "взять себя в руки" и "оставить его в покое" из-за ссоры с субмаринами
18:43
фотоЗеленский встретился с главой Microsoft: обсудили углубление сотрудничества
18:39
Германия не признает российские "выборы" в оккупированном Крыму
18:38
Кабмин "залил" в Укрфинжилье 20 миллиардов, чтобы выдавать льготную ипотеку
18:27
Участие в "выборах" в Госдуму приняли 230 тысяч украинцев из ОРДЛО – омбудсмен
18:00
Гривня стремительно окрепла на закрытии межбанка
17:58
Враг обстрелял ряд позиций ВСУ – штаб
17:56
фотоБлокирование военной части в Крыму: ОГП сообщил о подозрении генерал-лейтенанту ВС РФ
Все новости...