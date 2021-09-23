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Польша получила разрешение на участие в сертификации газопровода "Северный поток-2"

Четверг, 23 сентября 2021, 10:32

Польская нефтегазовая компания PGNiG получила право принять участие в сертификации российского газопровода "Северный поток-2".

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте компании.

"Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur, BNetzA) предоставила PGNiG, а также ее немецкому филиала PGNiG Supply & Trading GmbH допуск к процедуре сертификации "Северного потока-2", - говорится в сообщении.

В польской компании считают, что "Северный поток-2" не соответствует формальным и существенным требованиям сертификации. Кроме того, обе компании утверждают, что положительное решение немецкого агентства поставит под угрозу безопасность поставок ЕС и государств-членов.

"Мы удовлетворены решением BNetzA о предоставлении обеим компаниям участия в процедурах сертификации. Заявление о сертификации, поданное Nord Stream 2 AG, доказывает, что швейцарская компания все еще стремится получить регуляторные привилегии. Последствия нашего участия в деле "Северного потока-2 "показывают, что мы можем эффективно отстаивать свою позицию", - заявил глава правления PGNiG Павел Маевский.

Напомним, Палата представителей Конгресса США внесла в ежегодный проект оборонного бюджета поправки, которые предусматривают санкции против российского газопровода "Северный поток-2".

"Газпром" 10 сентября заявил о завершении строительства трубопровода "Северный поток-2".

Процесс получения разрешения на запуск газопровода может занять около четырех месяцев, то есть продлится до начала 2022 года.

США и Германия в совместном заявлении пообещали не допустить использования Россией трубопровода как оружия, однако украинская сторона настаивает, что до сих пор не получила никаких конкретных гарантий, каким образом будет исключено использование "Северного потока-2" для давления на Украину.

Читайте также колонку Елены Зеркаль по ситуации вокруг "Северного потока-2" и поставок газа - Газовый шантаж Путина: серьезно, однако Украина имеет шансы на победу

Темы: ПольшаСеверный поток-2


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