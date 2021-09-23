Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Польша получила разрешение на участие в сертификации газопровода "Северный поток-2"

Четверг, 23 сентября 2021, 10:32

Польская нефтегазовая компания PGNiG получила право принять участие в сертификации российского газопровода "Северный поток-2".

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте компании.

"Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur, BNetzA) предоставила PGNiG, а также ее немецкому филиала PGNiG Supply & Trading GmbH допуск к процедуре сертификации "Северного потока-2", - говорится в сообщении.

В польской компании считают, что "Северный поток-2" не соответствует формальным и существенным требованиям сертификации. Кроме того, обе компании утверждают, что положительное решение немецкого агентства поставит под угрозу безопасность поставок ЕС и государств-членов.

"Мы удовлетворены решением BNetzA о предоставлении обеим компаниям участия в процедурах сертификации. Заявление о сертификации, поданное Nord Stream 2 AG, доказывает, что швейцарская компания все еще стремится получить регуляторные привилегии. Последствия нашего участия в деле "Северного потока-2 "показывают, что мы можем эффективно отстаивать свою позицию", - заявил глава правления PGNiG Павел Маевский.

Напомним, Палата представителей Конгресса США внесла в ежегодный проект оборонного бюджета поправки, которые предусматривают санкции против российского газопровода "Северный поток-2".

"Газпром" 10 сентября заявил о завершении строительства трубопровода "Северный поток-2".

Процесс получения разрешения на запуск газопровода может занять около четырех месяцев, то есть продлится до начала 2022 года.

США и Германия в совместном заявлении пообещали не допустить использования Россией трубопровода как оружия, однако украинская сторона настаивает, что до сих пор не получила никаких конкретных гарантий, каким образом будет исключено использование "Северного потока-2" для давления на Украину.

Читайте также колонку Елены Зеркаль по ситуации вокруг "Северного потока-2" и поставок газа - Газовый шантаж Путина: серьезно, однако Украина имеет шансы на победу

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПольшаСеверный поток-2
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Шесть украинских пилотов закончили базовую подготовку к полетам на F-16 в Британии

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Все новости...
Польша
Глава Минобороны Польши пережил вотум недоверия из-за падения ракеты
Премьер Польши приехал в Украину почтить память жертв Волынской трагедии
Глава МИД Польши обещает "адекватный" ответ на возможный удар России по ЗАЭС
Последние новости
10:37
Кулеба: ЕС перенес решение о 50 млрд для Украины не из-за Венгрии
10:21
"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным
10:21
Курс валют на 26 декабря: сколько стоят доллар и евро
10:03
ДНК осьминогов может содержать подсказку по глобальному потеплению – исследование
10:01
WSJ: США пытаются восстановить агентурную сеть в Китае
09:57
Что ждет мировую экономику в 2024-м году: главные угрозы
09:53
обновленоВ Киеве и ряде областей была тревога из-за угрозы баллистики
09:43
Президент Литвы допустил возможность агрессии РФ против НАТО
09:41
Ролевая модель: как происходит деколонизация Латвии из-за доступности культуры
09:35
Владимир Огрызко: Война для Путина – это способ удерживания империи. Он не может сдать назад
Все новости...
Реклама: