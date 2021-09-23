Рада одобрила закон об олигархах

В Верховной Раде поддержали во втором чтении и в целом президентский законопроект об олигархах №5599.

Источник: заседание парламента

Детали: Законопроект поддержали 279 парламентариев.

Нардепы рассмотрели законопроект по сокращенной процедуре, что вызвало возмущение в оппозиции. Парламентарии оппозиционных партий даже блокировали трибуну Рады.

Подавляющее большинство голосов за законопроект отдала президентская партия монобильшинства "Слуга народа" - 229, "За будущее" - 18 "Доверие" - 15, "Голос" - 11.

Против выступили народные депутаты от "Евросолидарности" - 23 нардепы и "ОПЗЖ" - 20.

Перед голосованием за закон в целом, народные депутаты поддержали "основные, решающие или обусловливающие относительно других поправок правки по №№38, 43, 167, 271, 344, 406, 473, 598, 653, 794, 887, 934".

Как голосовали за закон Скриншот

Согласно принятому закону, определять олигархов будет СНБО по обращению Кабмина, СБУ, Нацбанка, члена СНБО или Антимонопольного комитета. Вводит в действие решение СНБО президент. Оно вступает в силу после его официального опубликования.

Олигарх - человек, имеющий значительный экономический и политический вес в общественной жизни. Олигархами будут называть людей, которые соответствуют не менее 3 прописанным в законе критериям:

участвует в политической жизни;

имеет значительное влияние на СМИ;

является конечным бенефициарным владельцем предприятия, который занимает монопольное положение на рынке и в течение года подряд и поддерживает или усиливает такое положение;

подтвержденная стоимость активов человека (и субъектов хозяйствования, бенефициаром которых он есть) превышает 2 миллиарда 270 млн гривен.

СНБО также будет заниматься реестром олигархов. В реестре будут указываться данные олигарха, его активы и перечень политиков, к работе которых он причастен.

Если лицо попало в список олигархов, то к нему применяют ряд ограничений.

В частности, будет запрещено осуществлять взносы в поддержку политических партий и участвовать в большой приватизации.

Также люди из этого Реестра должны будут подавать декларацию о доходах.

Кроме того, в законе вводится понятие "декларации о контактах". Их хотят обязать подавать всех госслужащих, если они контактировали с олигархом или его представителем. В то же время, не подавать такую ​​декларацию можно будет, если встреча с олигархом была на телевидении, в судебном заседании, на инициированных органами государственной власти мероприятиях.

Закон также обязывает олигархов перед началом встречи с госслужащими сообщать, что они включены в Реестр олигархов.

Для подачи "декларации о контактах" также предусмотрены соответствующие требования. Если лицо не подаст такую ​​декларацию, то ее могут привлечь к политической или дисциплинарной ответственности.

Исключить человека из Реестра возможно, если у него отсутствуют не менее двух признаков, предусмотренных для попадания в этот список.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через 6 месяцев со дня вступления в силу.

Закон теряет силу через 10 лет со дня введения его в действие.