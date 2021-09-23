Швеция усилит военные связи с Норвегией и Данией из-за напряженности с РФ в Балтийском море

Швеция на этой неделе подпишет соглашение о сотрудничестве в области обороны с Норвегией и Данией, чтобы противостоять ухудшающейся ситуации в области безопасности в Балтийском регионе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Швеция, которая не является членом НАТО, но поддерживает тесные связи с Альянсом, восстанавливает свои вооруженные силы из-за растущей напряженности с Россией в Балтийском регионе.

"Если возникнет кризисная ситуация, мы будем значительно лучше подготовлены, так как будем координировать наши планы в этом регионе. На практике мы сможем быстрее реагировать", - сказал министр обороны Петер Хултквист.

По его словам, объединенные ресурсы трех стран помогут сдержать потенциального антагониста.

Швеция увеличила военные расходы - в том числе согласилась купить ракеты Patriot у Соединенных Штатов - и в последние годы углубила военное сотрудничество с НАТО и соседними странами, такими как Финляндия, в ответ на обострение напряженности в отношениях с Россией.

"Мы знаем, что Россия готова использовать военную силу для достижения своих политических целей и задач. Мы углубляем наше сотрудничество с другими странами в этом регионе именно для того, чтобы поднять планку предотвращения сбоев и кризисов", - добавил шведский министр.