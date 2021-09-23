Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Швеция усилит военные связи с Норвегией и Данией из-за напряженности с РФ в Балтийском море

Четверг, 23 сентября 2021, 20:41

Швеция на этой неделе подпишет соглашение о сотрудничестве в области обороны с Норвегией и Данией, чтобы противостоять ухудшающейся ситуации в области безопасности в Балтийском регионе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Швеция, которая не является членом НАТО, но поддерживает тесные связи с Альянсом, восстанавливает свои вооруженные силы из-за растущей напряженности с Россией в Балтийском регионе.

"Если возникнет кризисная ситуация, мы будем значительно лучше подготовлены, так как будем координировать наши планы в этом регионе. На практике мы сможем быстрее реагировать", - сказал министр обороны Петер Хултквист.

По его словам, объединенные ресурсы трех стран помогут сдержать потенциального антагониста.

Швеция увеличила военные расходы - в том числе согласилась купить ракеты Patriot у Соединенных Штатов - и в последние годы углубила военное сотрудничество с НАТО и соседними странами, такими как Финляндия, в ответ на обострение напряженности в отношениях с Россией.

"Мы знаем, что Россия готова использовать военную силу для достижения своих политических целей и задач. Мы углубляем наше сотрудничество с другими странами в этом регионе именно для того, чтобы поднять планку предотвращения сбоев и кризисов", - добавил шведский министр.

Темы: ШвецияНорвегияДанияРосcия


powered by lun.ua
Главное сегодня

Глава "Венецианки" позвонил Зеленскому - просит окончательный текст антиолигархического закона

Новости 24 сентября: закон об олигархах, "красная зона"

На днях сменил имя: ЦИК зарегистрировала "двойника" кандидата от "слуг"

В Bellingcat уверены, что ФСБ не знала об операции по "вагнеровцам"

фотоЗа неуплату свыше 100 миллионов налогов будут судить народного депутата

В Украине решили, какой фильм номинировать на "Оскар"

Все новости...
Швеция
В Швеции 130 тысяч человек подписали петицию против депортации 3-летнего мальчика
В Швеции осудили на три года консультанта автокомпаний, обвиняемого в шпионаже на РФ
В Швеции супругам не позволили назвать ребенка Владимир Путин
Последние новости
21:50
В Грузии прогнозируют пятую волну коронавируса в конце ноября
21:33
Глава "Венецианки" позвонил Зеленскому - просит окончательный текст антиолигархического закона
21:19
Новости 24 сентября: закон об олигархах, "красная зона"
20:52
Официальный курс на 27 сентября: гривня ослабла
20:37
фотоОрганизация теракта и убийств майдановцев: экс-командиру "Беркута" объявили подозрение
20:14
"Доступные кредиты 5-7-9%": Шмыгаль поручил усилить инвестсоставляющую программы
19:56
В НАТО призвали Косово и Сербию к немедленной деэскалации
19:40
Китай в пять раз нарастил инвестиции в Украину за пять лет
19:27
На днях сменил имя: ЦИК зарегистрировала "двойника" кандидата от "слуг"
18:59
Хранение номерных знаков для авто стало платным: сколько будет стоить
Все новости...