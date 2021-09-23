Неизвестные слили в сеть QR-код к ковид-сертификату Макрона

Во Франции разыскивают медиков или медика, при участии которых в сеть попал настоящий QR-код к ковид-сертификату президента Эммануэля Макрона.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

QR-код с сертификата президента начали распространять в соцсети в понедельник. Из него можно было прочитать дату рождения Макрона, детали о вакцине, которой он привит, и дату вакцинации. Код связан с персональным ковид-сертификатом, таким же, который сейчас нужен французам в повседневной жизни для допуска в рестораны или на массовые мероприятия.

В Елисейском дворце подтвердили, что код действительно принадлежит Макрону.

Перед тем, как стало известно об утечке, к данным президента в реестре вакцинации получали доступ около 50 медработников.

Профессиональный орган медиков, следящий за соблюдением профессиональных и этических стандартов, заявил, что такие действия являются нарушением конфиденциальности, и угрожают недобросовестные коллегам дисциплинарными санкциями, однако до сих пор неизвестно, кто именно стоит за утечкой.

После инцидента сертификат Макрона привязали к новому QR-коду, а предыдущий уже недействителен.

Код содержит весьма ограниченную информацию, которая не представляла особой тайны, но инцидент дополнительно привлек внимание к безопасности данных в контексте ковид-сертификатов.

Согласно европейскому законодательству о конфиденциальности, медицинские данные относятся к категории чувствительной информации, которая должна защищаться особенно тщательно.

Как сообщает RTL, перед тем в сети распространяли также код к сертификату премьера Жана Кастекса - это произошло после того, как его случайно сфотографировал фотокорреспондент в достаточном качестве, чтобы его можно было увеличить и отсканировать.

Напомним, Франция одной из первых в Европе сделала ковид-сертификат неотъемлемой частью повседневной жизни - несмотря на многотысячные протесты.