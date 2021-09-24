Италия объявила о мерах на 3 млрд евро, чтобы сдержать цены на энергоносители

Премьер-министр Италии Марио Драги объявил о мерах на сумму в 3 миллиарда евро, направленных на снижение счетов за газ и электроэнергию этой зимой на фоне резкого роста цен на электроэнергию в Европе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"При отсутствии государственного вмешательства в следующем квартале цена на электроэнергию может вырасти примерно на 40%, а на газ - на 30%. По этой причине мы решили отменить в последнем квартале года системные затраты на газ для всех и на электроэнергию для семей и небольших компаний", - сказал Драги.

Системные расходы добавляются к счетам за электроэнергию, чтобы покрыть такие меры, как стимулирование развития возобновляемых источников энергии.

Драги сказал, что правительство также увеличит бонусы за электроэнергию для малообеспеченных слоев населения.

По его словам, многие причины повышения цен на энергоносители имеют временный характер, но призвал к долгосрочным действиям, в том числе на европейском уровне, для решения проблемы, в том числе путем диверсификации поставок.

Италия сильно зависит от импорта и потребляет большое количество газа. Согласно официальной статистике, около 40% потребления энергии приходится на газ, по сравнению с примерно 15% во Франции.

Напомним, правительство Испании объявило о срочном снижении налогов на электроэнергию в попытке положить конец политическому кризису, связанному с ценами на электроэнергию, после того как в стране были зафиксированы самые высокие цены в Европе.

А правительство Франции в ответ на рост цен планирует выделить в декабре по 100 евро для 5,8 млн домохозяйств, чтобы помочь им оплатить счета.